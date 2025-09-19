Llaman a jóvenes a obtener credencial de primera vez

Como un trámite muy fácil y rápido calificó la vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Verónica Cruz Ríos, el que se lleva a cabo para solicitar la primera credencial para votar, ello al convocar a las y los jóvenes que están cumpliendo la mayoría de edad y aún no la tienen, para que acudan a cualquiera de los módulos ubicados en el municipio de Cajeme.

A las y los jóvenes cajemenses así como aquellas personas que siendo mayores de edad nunca han tenido una credencial para votar, los invitó para que la soliciten en cualquier Módulo del INE, donde solamente necesitan presentar su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio con menos de tres meses de antigüedad y una identificación con fotografía vigente.

La funcionaria señaló que, en caso de que las y los jóvenes tengan poco tiempo para ir a un Módulo del INE, pueden agendar una cita en la página electrónica ine.mx, o en el servicio telefónico INEtel, marcando el 800 433 2000; ello para que acudan el día y la hora señalados, sin perder más tiempo.

En relación con el acta de nacimiento, la vocal del Registro Federal de Electores señaló que es un documento indispensable para que puedan solicitar su primera credencial para votar, por lo que, en caso de que no la tengan, deben acudir a la oficialía del Registro Civil correspondiente a tramitarla.

Mencionó que quienes no tengan comprobante de domicilio o identificación con fotografía, pueden llevar a dos testigos que cuenten con su credencial para votar vigente y que por lo menos uno viva en la misma localidad de la o el solicitante y el otro en el mismo estado.

Recordó que, para realizar todo tipo de trámite, en el municipio de Cajeme se cuenta con dos módulos, siendo uno fijo ubicado en la calle Chihuahua entre Hidalgo y Guerrero en el sector centro de Ciudad Obregón, el cual tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas, además del módulo itinerante, que recorre las localidades del municipio, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Para la semana próxima, este último estará el lunes en el ejido Vicente Guerrero (El Portón); el martes en el ejido 31 de Octubre (Campo 16); el miércoles irá a Loma de Guamúchil; el jueves laborará en el poblado de Hornos y el viernes estará en Providencia.