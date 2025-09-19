  • 24° C
En octubre habrá vacuna BCG en Sonora

La autoridad convocará en su momento a los padres de familia para que acudan a aplicarla a los niños recién nacidos y de hasta nueve años

El estado de Sonora está a la espera de la entrega de las vacunas BCG a todas las unidades de salud, siendo tentativamente octubre el mes clave para comenzar su aplicación a los niños recién nacidos y de hasta nueve años que aún no la tienen, indicó María Concepción Félix Lares, responsable estatal del Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud en la entidad.

Cono en su omento se informó, a partir de que el biológico se escaseó a nivel nacional, se hizo un censo de los recién nacidos, siendo más de ocho mil los que han sido registrados en ese periodo en la entidad, a cuyos padres se les hará el llamado una vez que el producto llegue al estado, para que acudan a las diversas unidades de salud de las distintas dependencias, tanto estatales como federales, dijo.

Asimismo, comentó que actualmente la vacuna, proveniente de la India, ya se encuentra en el país, pero está en un proceso de liberación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para posteriormente ser llevada a los estados.

Una vez arribe la vacuna a Sonora, se avisará por distintos medios a los padres de familia para que acudan llevando a los menores, previendo que se contaría con suficiente stock para todos los niños registrados, indicó la entrevistada.

Cuando esto ocurra, deberán llevar al menor a cualquier unidad médica de la entidad, con su cartilla de salud, para que la aplicación quede registrada; y de ser necesario por una demanda extraordinaria, se dispondría de más módulos en cada uno de estos lugares, agregó.

