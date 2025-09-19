Reanudan programa de desarme en Cajeme

De nueva cuenta, se puso en marcha en Cajeme el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, con el objetivo de retirar más armas y juguetes bélicos, de los hogares.

Dicha iniciativa, consiste en canjear armas, cargadores, cartuchos o explosivos por dinero en efectivo, así como cambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos o recreativos.

Del 22 de julio al 8 de agosto de este año, se realizó la primera etapa en el municipio, con la instalación de un módulo de canje a un costado de la Catedral.

El subsecretario de Servicios de Gobierno de Sonora, recordó que en ese periodo se entregaron 82 armas, 85 cargadores y más de 20 mil cartuchos.

“Esperemos que este programa que continúa en estas Jornadas Permanentes por la Paz, como parte de una estrategia de los tres órdenes de gobierno, sea igualmente exitoso y que muchas armas salgan de los hogares”, mencionó Ricardo Araiza Celaya, quien además, agregó que el canje de armas de ha replicado en los otros municipios de Sonora.

“En total, con las jornadas que se llevaron en Hermosillo, San Luis Río Colorado y Cajeme se han retirado 202 armas, 900 cargadores y más de 36 mil cartuchos”.

Por su parte, el alcalde Javier Lamarque Cano, dijo que se trata de un paso más hacia la paz del municipio.

“Lo que estamos haciendo es dar un paso a la construcción de la paz, pidiéndole a la gente que tiene armas que las entregue, para qué, en su momento, por algún motivo, no vayan a hacer mal uso de ellas y dañen a otras personas, también a los niños y niñas que entreguen juguetes bélicos se les dará a cambio juguetes educativos, que puedan compartir con los demás de manera sana pacífica y con armonía”, expresó.

Finalmente, se realizó el primer canje de arma y destrucción de la misma, así como la entrega de juguetes bélicos por parte de estudiantes de un colegio.