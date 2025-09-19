BTED participa en el Simulacro Nacional 2025 en Ciudad Obregón

En punto de las 11:00 horas de este viernes, la alarma sísmica sonó en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) plantel Ciudad Obregón, como parte del Simulacro Nacional 2025 convocado por Protección Civil.

El ejercicio de prevención simuló un sismo que generó la evacuación de estudiantes, entrenadores, docentes, personal de apoyo y acompañantes que se encontraban dentro de las instalaciones ubicadas en el Estadio Tomás Oroz Gaytán.

La directora del plantel, Rosalinda Medina López, informó que previamente se establecieron tres puntos de reunión y rutas de evacuación para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Los brigadistas guiaron a 229 personas hacia el campo de juego, el área de asta bandera y la salida principal por la calle Guerrero.

UN EJERCICIO COORDINADO

De acuerdo con la directiva, la movilización se realizó en menos de 120 segundos, incluyendo a los alumnos que se encontraban en áreas de residencia y de entrenamiento.

"Creo que es un ejercicio muy importante en el que todos debemos participar de manera comprometida y responsable. Mi reconocimiento al alumnado que respondió bien al simulacro y acató las indicaciones de los brigadistas", expresó Medina López.

El simulacro representó un reto especial al tratarse de un plantel escolar dentro de un estadio, con distintos espacios que deben revisarse para evitar que personas permanezcan en áreas de riesgo. Gracias a la capacitación del personal, la evacuación se realizó de forma ordenada y eficaz.

Esta es la segunda ocasión en el año que el BTED Cajeme participa en un simulacro (el primero ocurrió en abril) y el tercer año consecutivo que la institución se suma al ejercicio nacional de prevención.