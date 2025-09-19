Denuncian cableado dañado por las lluvias en escuela de Cajeme

Padres de familia y maestros de la primaria Juan Maldonado Guaguetchia en la colonia 410 pidieron a las autoridades que acudan a reparar el cableado que se dañó con las lluvias, el cual dejó dos salones sin luz y corre el riesgo de un accidente entre el alumnado.

El problema surgió luego que se filtrara agua en el registro de energía eléctrica por problema en la tapa, lo que ocasionó el daño en el cableado, por lo que hay docentes que han tenido que suspender actividades debido a que no cuentan con aires acondicionados.

Además de esto, el registro se llenó de agua, por lo que se puso cinta alrededor para evitar que los niños se acerquen, ya que los cables mojados son un riesgo para los menores.

"También hay guardias de los maestros durante el recreo para que no se acerquen los niños, pero cuando un niño quiera ir al baño, no hay quien lo vigile y son muy curiosos, entonces ahí puede ser un riesgo", detalló una de las maestras.

LO REPORTAN ANTE LA SEC

El reporte ya se hizo ante la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y están a la espera de tener una respuesta por parte de la dependencia estatal, ya que al estar dentro del plantel es de su competencia.

Al respecto, la SEC informó que atenderá el reporte a través de la Dirección de Atención Primaria a la brevedad.