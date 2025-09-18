Ceecati 94 impulsa mejoras en infraestructura

Trabajos de infraestructura, fortalecimiento de los planes de estudio y mantener la matrícula de estudiantes, fueron algunos de los puntos realizados durante el último año en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 94 Obregón, informó la directora, Karla Trujillo Zavala.

En el marco del informe, la directora del Cecati 94 Obregón detalló que se trabajó en infraestructura, sobre todo en el área de electricidad que tuvo una renovación total de las casetas en las que trabajan los estudiantes.

“Se hicieron mejoras en los talleres durante el ciclo escolar, sobre todo el de electricidad, donde las casetas se renovaron totalmente, son las casetas donde los alumnos practican, es el cableado que va como si fuera instalación en el hogar, esas son totalmente nuevas”.

Agregó que se está trabajando en la adecuación de las computadoras para brindar un mejor servicio en el plantel en el que la informática cobre más relevancia como lo solicita el sector productivo.

Además, se tocaron puntos como situación académica, personal docente, directivo y administrativo, gestión financiera y administración del plantel, actividades, entre otros puntos.

Trujillo Zavala dijo que se mantuvo la matrícula de estudiantes, aun cuando se tuvieron menos docentes que el ciclo previo al del informe, lo cual dijo que es positivo.

CUENTAN CON OFERTA ACADÉMICA PARA OBREGÓN

Actualmente el Cecati 94 Obregón cuenta con ocho especialidades que son Refrigeración y Aire Acondicionado, Auxiliar de Enfermería, Informática, Inglés, Electricidad, Elaboración de Prendas de Vestir, Estilismo y Bienestar, así como Administración Habilidades Blandas.

Dentro del plantel también se cuenta con la preparatoria CAED, que es para las personas diagnosticadas con alguna discapacidad mayores de 15 años como parte de un servicio a la comunidad.

Llamó a los interesados en inscribirse a revisar la oferta académica para el periodo que está iniciando, además que habrá una segunda fase de inscripción a finales de este año.

“Invitar a todas las personas porque estamos de arranque e inicio de ciclo escolar, bienvenidos a todas las especialidades, va a haber una segunda fase de inscripción en noviembre, diciembre”.