Ciudad Obregón

Realiza Itson simulacro de Protección Civil

Con estas acciones se busca estar preparados en caso de una emergencia real

Sep. 18, 2025
Actualmente el Itson cuenta con alrededor de 250 personas que se capacitan como brigadistas
Alrededor de 440 personas del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) Campus Centro fueron evacuadas como parte del simulacro de Protección Civil, lo que dota de un entrenamiento para que el personal y alumnado puedan actuar en caso de emergencias.

Erik Fernando Gil Gastelum, Coordinador de Seguridad e Higiene Institucional del Itson, explicó que el simulacro se tuvo durante tres días en el marco de la conmemoración del sismo del 19 de septiembre, y al que convoca la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el que participan todos los campus de la universidad.

"Estamos haciendo el simulacro en los seis campus de la universidad, sin embargo en este año lo dividimos en tres días, empezamos con dos campus en Navojoa, hoy fue aquí en Obregón Centro, al mismo tiempo en Guaymas y más tarde en Empalme y se va a cerrar con Obregón Nainari".

La hipótesis fue de una fuga de gas y un conato de incendio para Obregón, Guaymas y Empalme, mientras que Navojoa fue de incendio.

ANALIZAN RESULTADOS

Durante el simulacro fueron alrededor de 30 personas las que no evacuaron por diversas razones, lo cual fue considerado como bajo tomando en cuenta el ejercicio.

En Cajeme fueron 30 brigadistas internos que participaron en la evacuación, además de 30 brigadistas observadores y cronometristas.

El encargado del área de Protección Civil de la universidad dijo que este tipo de simulacros permite contar con un entrenamiento en caso de una emergencia real, además que prepara a los brigadistas y responsables del inmueble, sumado a que prueba los protocolos.

"Este ejercicio, además de atender al llamado de la Coordinación Nacional de Protección Civil de unirnos al segundo simulacro a nivel nacional, nos ayuda a probar nuestro desempeño como unidad interna de Protección Civil, que estamos hablando de brigadistas multifuncionales, así como jefa de unidad interna y responsables del inmueble".

Francisco Minjares
