  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Llevarán jornada de servicios gratuitos a Esperanza

La Secretaría del Bienestar invita a las familias a asistir a este evento que se realizará el 19 de septiembre

Sep. 18, 2025
Para acercar a la comunidad aquellos servicios a los que en ocasiones no pueden acceder las familias por sus propios medios, este 19 de septiembre se llevará a cabo una jornada gratuita en la de Esperanza, por lo que la Secretaría del Bienestar de Cajeme hace una invitación a las personas se esta comisaría y zonas aledañas.

El titular de la dependencia, Alejandro Ibarra, informó que entre los servicios que se brindarán se encuentra odontología, corte de cabello, consultas médicas, vacunación humana y animal, así como corrección de actas de nacimiento, defunción y matrimonio.

También se contará con la presencia de personal del Centro de Control Animal, se ofrecerá material de construcción a bajo costo y habrá un stand por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

La jornada tendrá lugar de las 9:00 a las 13:00 horas en la plaza Miguel Hidalgo, entre las calles Niños Héroes y Francisco I. Madero.

Cabe señalar que el secretario del Bienestar en Cajeme mencionó que se trabaja en llevar este tipo de jornadas principalmente a la zona rural de Cajeme, donde las familias requieren de un acercamiento de estos servicios, adicional a las que se llevan a cabo en el casco urbano.

Recientemente, se llevó una jornada de este tipo a la comisaría de Pueblo Yaqui y posteriormente a Cócorit, mientras que en esta ocasión se realizará en Esperanza, y serán llevadas al resto de las comisarías de Cajeme.

"Esta es una tarea que nos dio nuestro alcalde Javier Lamarque Cano, estar cerca de la ciudadanía. Agradezco al presidente municipal por la confianza que nos tiene y por traer los beneficios de su administración a las comisarías, para nosotros es importante que colaboren y se atiendan para prevenir la salud que es responsabilidad de todos y queremos que haya una comunidad sana", mencionó.

Javier Zepeda
