Alcalde Javier Lamarque gestiona que Cajeme forme parte del programa Bachetón

En gestiones se encuentra el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano para que a Cajeme llegue uno de los trenes de repavimentación que forma parte del programa Bachetón impulsado por Claudia Sheinbaum para mejorar la infraestructura de vialidades en mal estado.

Este programa fue implementado por la presidenta principalmente para atender carreteras federales que conectan a los 32 estados de la República Mexicana.

“Estoy pidiendo que nos den un tren, es todo el equipo como lo hacen en Ciudad de México, este comprende máquina pavimentadora, una bacheadora, compactadoras, retroexcavadoras y dompes, a ver si pega, vamos a intentarlo, pero estamos trabajando en esa línea”, mencionó.

En el municipio siguen calles en deplorables condiciones y algunas de ellas han empeorado con las precipitaciones. Ejemplo de ello es la Calle 10 a la altura de la Ejército Nacional, donde un autobús escolar se atascó recientemente.

Al respecto, el presidente municipal dijo que se realizarán trabajos provisionales en este punto del municipio, mientras se definen otras acciones.

Recordó que también se trabaja en la rehabilitación de la red sanitaria, para lo cual se gestiona un apoyo de al menos 100 millones de pesos por parte del gobierno estatal, adicional al crédito de 100 mdp que solicitó este año el Ayuntamiento para atender los colectores.

“Con el crédito que pedimos se van a comprar 2 máquinas de desazolve y el resto se usará para obras de rehabilitación de colectores, que es lo más importante, además yo estoy gestionando con el gobierno del estado un apoyo de otros 100 millones de pesos en recursos extraordinarios para atender lo más urgente e importante, platicamos con el gobierno federal para conseguir apiyo también en el tema de los drenajes”, informó.