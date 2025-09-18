Amexme Obregón tiene nueva presidenta

Con el compromiso de impulsar la capacitación, trabajar para incrementar las ventas de las socias y enfrentar los retos actuales de manera unida, Alba Lucía Gaxiola González, rindió protesta como presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo Obregón por el periodo 2025-2028.

En el marco de la toma de protesta, la presidenta de la asociación dijo que cuenta con experiencia para impulsar proyectos que beneficien a las socias con oportunidades de financiamiento y buscar esquemas para que puedan incrementar sus ventas.

"Tenemos bastantes proyectos, ya hemos trabajado antes, ya tenemos experiencia y queremos que las socias tengan más oportunidad de financiamiento, que aumenten las ventas, cursos talleres", abundó.

IMPULSARÁ MEJORAS PARA LAS SOCIAS

Durante su periodo impulsará la capacitación en áreas como redes sociales, tecnología, marketing, entre otros, que ayudarán a las socias a incrementar las ventas y sacar provecho de las herramientas disponibles.

Por otro lado, señaló que se buscarán talleres en temas fiscales, emisión de CFDI, asuntos laborales, entre otros.

"Todo lo que es fiscal, laboral, ventas, marketing, es importante para el crecimiento de una empresaria".

Reconoció que el panorama actual es complicado para las mujeres empresarias, quienes enfrentan retos de diferentes tipos, pero dijo estar confiada en lograr superarlos.

Recibió todas las insignias y la bandera por parte de la presidenta nacional de Amexme, Iveth Bonifaz.