Cajemenses realizarán Día del Hobbit en la Biblioteca Jesús Corral Ruiz

Cajemenses fanáticos de la tierra media y de la trilogía cinematográfica El Señor de los Anillos podrán disfrutar del Día del Hobbit, evento que será gratuito para las familias y que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre en las instalaciones de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

El cineasta, gestor cultural y organizador de Fandomzone de Ciudad Obregón, Paco Espinoza, dio a conocer que a partir de las 9:30 horas se proyectará un maratón de las películas La comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, en la sala de proyección donde se realiza el cineclub.

Además, se contará con la presencia de 10 stands dedicados a la venta de cómics, coleccionables, impresión 3D, accesorios personales, juego de rol, y torneos de videojuegos.

La agrupación Fandomzone de Ciudad Obregón ya ha organizado otros eventos relacionados a sagas cinematográficas, como el Día de Batman y el Día de Star Wars; este último tuvo lugar en mayo y se contó con la asistencia de 266 personas.

Paco Espinoza destacó que estos eventos se organizan para crear un ambiente de armonía para las familias y fanáticos del séptimo arte.

"Por supuesto hay eventos muchos más grandes, convenciones mucho más grandes, pero en Fandomzone la idea generar espacios gratuitos coordinados con espacios públicos, ya hemos estado también en Casa de la Cultura, y Biblioteca es como nuestra base, y le agradecemos a su director todas las atenciones por permitirnos hacer de la biblioteca un lugar también destinado a la diversión, a la exploración de la cultura alternativa. Creo que es necesario generar este tipo de espacios alternativos, la lectura del cómic te puede llevar a la lectura de cuentos o novelas, a querer dibujar y tal vez con eso nazca la semilla de un pintor en potencia. De un coleccionista puede nacer la inquietud por construir miniaturas, modelos a escala, y puede que una persona se haga escultora", dijo.

El Hobbit es un ser ficticio de baja estatura creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, cuyas novelas fueron adaptadas a la pantalla grande, por lo cual se decidió ese nombre para el evento.