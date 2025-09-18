  • 24° C
Ciudad Obregón

Llegan más tapaderas de alcantarillas a Cajeme

La carencia de ellas en distintos puntos de la ciudad pone en riesgo a los automovilistas

Sep. 18, 2025
Con 200 nuevas tapaderas de alcantarillas cuenta el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), mismas que son de un material más resistente y serán colocadas de manera paulatina en distintos puntos de la ciudad donde se requieren urgentemente.

El director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala, informó que se requerirán al menos 100 tapaderas más para dar la mayor cobertura posible y recordó a la ciudadanía que ya se instalaron 200 tapas de este material en algunas zonas, como el centro de la ciudad.

"Se adquirieron primeramente 200 brocales que ya se colocaron y otros 200 más que ya llegaron y estamos colocando, muchos nos los vandalizaban o el material se deterioraba muy rápido, lo que ocasionaba taponamientos en las líneas de drenaje por basura. Tenemos identificadas 300 tapaderas más que se requieren aparte de las 200 que ya colocamos", dijo.

SIGUE VANDALISMO

Ponce Zavala mencionó que, aunque la incidencia es menor, sigue el vandalismo y robo de tapaderas de alcantarillas, principalmente en la periferia de la ciudad, En algunas partes del municipio las tapaderas son de cemento polimérico y se hunden por el tránsito de los vehículos. Todo ello se pretende solucionar con la instalación de estas nuevas tapas de acero dúctil.

"Es sobre todo en lo que es la periferia de la ciudad donde tenemos problemas de vandalismo, muchas veces tumban las tapaderas con un marro porque no se cuenta con una carpeta asfáltica pero ya estamos trabajando en esto", mencionó.

Se trabaja en la rehabilitación de colectores en calles como la 300 y 400, donde surgieron hundimientos por las lluvias.

Javier Zepeda
