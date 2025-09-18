  • 24° C
Ciudad Obregón

Amplían fechas del programa Sí al Desarme Sí a la Paz, en Cajeme

Los ciudadanos pueden canjear armas municiones y explosivos por dinero en efectivo; los niños también pueden cambiar juguetes bélicos

Sep. 18, 2025
Para seguir fomentando la cultura de la paz y la seguridad en el municipio de Cajeme, el programa de desarme voluntario "Sí al Desarme, Sí a la Paz" continuará del 18 al 20 de septiembre, en la explanada de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en horario de 10:00 a 15:00 horas.

En dicho espacio, la ciudadanía podrá canjear armas de fuego, municiones y explosivos por dinero en efectivo.

El proceso se realiza de manera anónima, rápida y sin preguntas, asimismo, se instalará un módulo especial para el canje de juguetes bélicos por juguetes lúdicos, recreativos y didácticos, dirigido a niñas y niños que acudan en compañía de sus padres.

Durante la primera etapa del programa; del 22 al 31 de julio de este año se logró el canje de 41 armas largas, 32 armas cortas, 16 mil 33 cartuchos, 54 cargadores y una granada. Posteriormente, la campaña de desarme se extendió por una semana más, del 1 al 8 de agosto.

Roke Arballo
