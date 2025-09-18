Continúa colecta de gorras para niños que luchan contra el cáncer

Con la meta de reunir al menos 100 gorras y gorros nuevos para niños y niñas que luchan contra el cáncer, Amar y Servir A.C. continúa invitando a la comunidad a sumarse a esta colecta, enmarcada en el mes de concientización sobre esta enfermedad.

Alan García, voluntario de la asociación, explicó que durante este mes se han enfocado en una campaña informativa a través de redes sociales, medios de comunicación y pláticas en escuelas, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de brindar un trato respetuoso, inclusivo y amoroso a los menores en tratamiento oncológico.

Señaló que, además, han solicitado la donación de gorras nuevas y dulces para obsequiar a los niños que recién inician su tratamiento contra la enfermedad. El próximo fin de semana planean realizar la entrega, tanto en el hospital del IMSS como en una actividad especial con los menores.

"La idea es que cada niño o niña reciba una o dos gorras, además de una bolsa de dulces. Esto con el fin de manifestarles solidaridad, pero también un reconocimiento a su valiente lucha", destacó el voluntario de Amar y Servir.

¿DÓNDE SE PUEDEN ENTREGAR LOS DONATIVOS?

Desde hace unos días y hasta fin de mes, las donaciones se pueden entregar a cualquier voluntario del equipo de Amar y Servir, así como en las oficinas de Diario del Yaqui, ubicadas en calle Sinaloa 418 Sur, entre Galeana y Zaragoza. El horario es de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Las gorras son significativas para los menores, ya que al perder el cabello muchos se sienten inseguros por la mirada o los gestos de la sociedad, que pueden resultar crueles o insensibles.

El pasado fin de semana se realizó la primera entrega de gorras a niños hospitalizados en el área de oncología pediátrica del IMSS, gracias al apoyo de alumnos de un colegio particular. Se espera que antes de finalizar septiembre, todos los menores en tratamiento o en etapa de vigilancia, que son acompañados por la asociación, puedan recibir su gorra nueva gracias a la solidaridad de la comunidad.