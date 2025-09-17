Supera Mercadito Unión vicisitudes para sobrevivir

Desde su fundación, hace más de 60 años, el Mercadito Unión ha enfrentado diversas situaciones que han afectado su permanencia, las cuales siempre ha superado para mantenerse en el ánimo de la población, indico José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del mercadito mencionó que uno de los factores con los que tuvo que lidiar en su momento, fue el crecimiento de la ciudad, que llegó a significarle presión y estuvo a punto de sacarlo del lugar donde se encuentra instalado, en el centro de la ciudad, para trasladarlo a otra parte de la geografía urbana.

Y un momento que también fue difícil, cuando muchos pensaron que sería obligado a cerrar sus puertas, fue la apertura de la Central de Abastos en la salida sur de Ciudad Obregón, ya que se llegó a pensar que, con este centro de acopio de productos, el Mercadito ya no tendría razón de ser y estar; sin embargo, se sigue manteniendo gracias a que varios comerciantes que fueron pilares de este se quedaron y lucharon para sostenerlo, afirmó.

Además, el segmento de clientes que acudía y sigue acudiendo a hacer sus compras en el lugar no es el mismo que normalmente está yendo a la Central de Abastos, pues allá van quienes adquieren productos de mayoreo y en volumen, a diferencia de quienes compran en el Mercadito, que algunos lo hacen de mayoreo, pero otros de medio mayoreo y muchos más lo hacen de menudeo, expresó.

"Quienes vienen al Mercadito no se distraen, vienen a llevar lo básico que son carnes, carnes frías, huevo, lácteos, pescados y mariscos, así como frutas y verduras", agregó.

En el Mercadito hay 100 bodegas que comprenden 66 negocios, de estos, 17 son carnicerías, 11 de frutas y verduras, siete pescaderías, seis de abarrotes, y hay varias que se dedican a los granos, semillas y especias; asimismo, hay dulcerías que veden desechables, entre otros complementos, mencionó para finalizar.