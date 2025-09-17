Vecinos de la colonia Miravalle se encuentran frustrados por alcantarilla tapada

Los vecinos de la colonia Miravalle, de la calle Valle Hermoso, entre Paseo Miravalle y Mezquital, se encuentran molestos debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades ante un problema de alcantarillado que afecta a toda la zona.

Desde hace vario tiempo, una alcantarilla de la colonia permanece tapada, lo que ha provocado que el drenaje no funcione correctamente.

CLARIDAD

La alcantarilla se encuentra hasta el final de la calle, enfrente de una barda con una virgen pintada en la pared. Esto aclarando de que hay otra calle que lleva el mismo nombre, y sobre todo de que en toda la colonia hay problemas de alcantarillado.

Este problema ha generado serias complicaciones para los residentes, ya que el agua no fluye adecuadamente a través de la red de drenaje. Como resultado, el agua se queda estancada en varios puntos dentro de las viviendas, como en los baños, lavatrastes, y lavaderos, lo que está generando malos olores y condiciones insalubres para los habitantes.

NO SE TIENE RESPUESTA

A pesar de que los vecinos han realizado un reporte al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), en busca de una solución, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni atención por parte de las autoridades encargadas de resolver este tipo de problemas.

Los afectados expresan su frustración y preocupación por la situación, ya que cada vez se torna más difícil convivir con las condiciones insalubres provocadas por la falta de solución a este problema básico de infraestructura.

La comunidad hace un llamado urgente al Oomapasc y al Ayuntamiento de Cajeme para que se tomen medidas inmediatas y se solucione este problema lo antes posible, para evitar complicaciones mayores que puedan afectar la salud de los habitantes.