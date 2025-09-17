Empresas de grúas adeudan 14 mdp al Ayuntamiento

El adeudo acumulado por parte de empresas de grúas hacia el Ayuntamiento de Cajeme persiste y es de aproximadamente 14 millones de pesos, por lo que el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano lleva a cabo un análisis con el gobierno de Sonora para ver qué acciones se pueden tomar para que se llegue a un acuerdo con las compañías e ingrese al Gobierno Municipal este recurso, de manera que se disponga para el bienestar social.

Estas empresas prestan el servicio de remolque de autos cuando están en lugares donde no se permite su estacionamiento.

"No han cumplido, de hecho, estoy revisando la normatividad y platicando con el gobierno del estado para llegar a un acuerdo y apretar a esta gente para que cumpla su obligación de pagarle al municipio lo que corresponde y con ello poder avanzar con obras para los cajemenses, y si no se llega a un acuerdo con ellos vamos a tener que retirarles los permisos con los que operan", advirtió.

A decir del presidente municipal, estas empresas tienen adeudos desde más de 4 años, pues cuando recibió la administración 2021-2024 ya se había detectado esta situación.

Respecto al nuevo corralón que se construye en Cajeme, el alcalde aseguró que será una realidad. "En el próximo informe de gobierno estoy seguro que voy a informar que ya tenemos corralón", mencionó.

La creación de este corralón nuevo se debe a que actualmente no hay más espacio en los que ya existen, por lo que las empresas de grúas llevan a sus corralones a las unidades vehiculares de infractores. El nuevo corralón se ubicará cerca de las plantas tratadoras de aguas residuales sur