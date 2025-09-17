  • 24° C
Ciudad Obregón

Normalistas representan a Obregón en Chihuahua

Los estudiantes presentarán sus proyectos frente a los normalistas de todo el país

Sep. 17, 2025
Se buscará que los estudiantes participen en las diferentes actividades nacionales que se realicen a lo largo del semestre
Estudiantes, maestros y el director de la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO) acudieron al Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal en Chihuahua, informó Manuel Argüelles Morales.

El director de la Normal Superior de Obregón dijo que los 24 estudiantes, 9 docentes y él mismo, permanecerán del 17 al 20 de septiembre en Chihuahua para participar con sus exposiciones.

Los alumnos y docentes participarán con video, cartel, taller y ponencia que fueron realizados y preparados en Obregón, pasaron las eliminatorias previas y fueron elegidos para participar en el evento nacional.

"Los estudiantes fueron aceptados para acudir al congresonacional, en el Conicen con videos, carteles, ponencias", detalló.

imagen-cuerpo

DESARROLLARON TEMAS 

Entre los temas se encuentran experiencias en la ENSO, inclusión de hablantes del idioma Yaqui, Inteligencia Artificial, actividades pedagógicas, historia, entre otros.

Este tipo de experiencias sirven para que los estudiantes puedan mostrar a la comunidad escolar lo que han visto en las aulas, además que les permite convivir con alumnos de otros estados, compartir experiencias y fortalecer su formación como futuros docentes.

Las actividades académicas nacionales son una prioridad dentro de las inversiones para este año de la Escuela Normal de Obregón debido a los aportes que tiene a la vida académica de los alumnos y docentes.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
