Vecinos cierran calle por drenajes colapsados; Oomapas de Cajeme toma acciones

Ante el hartazgo por los drenajes colapsados en distintas calles de la colonia Alameda, algunos vecinos decidieron cerrar temporalmente el cruce de las calles Isla Cozumel e Isla Azores para manifestarse pacíficamente; en consecuencia, personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) tomó acciones en la zona.

Maricela Leal Ramírez, una de las afectadas, dio a conocer que hace un mes aproximadamente comenzó a verse perjudicada la calle de su casa, pero el problema en la colonia lleva cerca de 5 meses. A decir de la residente, personal del Oomapasc ha acudido a desfogar, pero no se ha arreglado el problema de fondo.

"Ya tengo un mes con mi drenaje tapado, ya había venido del Oomapasc pero nos dijeron que está quebrado un tubo de una de las calles principales, tengo 3 semanas enferma de la garganta por lo mismo, vienen y vienen, pero no se acaba el problema, lo que queremos es una solución, es muy feo absorber todo esto", comentó.

"Yo pago el agua, alcantarillado y drenaje, soy una mujer de la tercera edad, hay personas enfermas, tenemos que echar cubetas con agua al sanitario porque de lo contrario no se van los desechos, enfrente de mi casa hay gente que cuida niños, no es posible que están batallando", dijo por su parte Luz María.

Personal del área técnica del Oomapasc determinará que trabajos serán necesarios para dar una solución definitiva a la problemática en esta colonia de Cajeme.La paramunicipal reitera su llamado a la ciudadanía para que no arroje toallas húmedas ni preservativos al drenaje, pues crean taponamientos.