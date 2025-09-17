Avanza recuperación del transporte en Cajeme

Aunque la formación de la Comisión del Transporte abonaría a la recuperación del servicio en la ciudad, no es indispensable, ya que se trabaja de manera coordinada entre todas las partes, afirmó el secretario general del Sindicato del Transporte en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente sindical explicó que el Instituto de Movilidad del Estado ha trabajado en coordinación con las autoridades municipales, concesionarios y trabajadores para rescatar el servicio para los usuarios, por lo que establecer una comisión como lo propone la agrupación ciudadana Avanza Cajeme sí ayudaría, pero de momento no es indispensable.

"No dejan de verse las situaciones en Cabildo, el alcalde ha estado muy al pendiente del transporte urbano y creo que sumaría, pero tampoco es indispensable la cuestión de la comisión; hasta ahorita se ha logrado controlar con el Instituto d Movilidad con los representantes de aquí del municipio, hablando directamente del alcalde de Cajeme", detalló.

PARTICIPA MUNICIPIO

Reconoció que, además de la participación del presidente municipal, también han estado al pendiente los regidores de Cajeme, sobre todo en lo referente a la línea 9 que acaba de recibir nuevas unidades.

"Están al pendiente, les reconozco mucho la participación que tienen en la línea 9, la verdad es que han hecho un buen trabajo y han estado al pendiente también de todo lo que se mueve".

El sindicato también ha estado en coordinación con las autoridades municipales para dar seguimiento a los temas laborales y detalles que tengan que ver con las líneas operadas por el municipio.

La agrupación ciudadana Avanza Cajeme solicitó a la autoridad local la creación de la Comisión del Transporte en Cabildo para poderle dar seguimiento a la línea 9 que opera el municipio y el estado.