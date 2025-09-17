Evitan uso de celulares en secundaria para disminuir acoso escolar

En busca de evitar casos de acoso escolar, conflictos y situaciones que pudieran poner en riesgo a los estudiantes de secundaria, la General Número 1 forma parte de las escuelas que prohibieron el uso de teléfonos inteligentes en el plantel, informó el director, Jesús Martínez Duarte.

La prohibición del uso de los teléfonos inteligentes entró en vigor el año pasado, lo que ayudó a reducir la incidencia de los casos de acoso en redes sociales y conflictos, al grado que no se ha presentado ninguno en lo que va de este ciclo.

"El año pasado fueron contados los casos que tuvimos, los alumnos tomaban fotos o video y los subían a cuentas de Instagram, pero fueron muy pocos, este afortunadamente no hemos tenido ninguno".

Explicó que en caso de que los alumnos deban estar en comunicación con los padres de familia, pueden llevar los teléfonos básicos, que no tengan cámara ni otras aplicaciones.

"Está prohibido el uso de estos aparatos en el interior del plantel, pueden usar los teléfonos más básicos, los que se les conoce como cacahuatitos, para lo más indispensable que es comunicarse con sus papás o recibir llamadas, que cumplan con las funciones", dijo.

ACEPTAN REGLAMENTO ESCOLAR

Hasta el momento los padres de familia han aceptado bien las medidas de evitar que los estudiantes usen los teléfonos inteligentes, lo cual ayuda mucho para disminuir los conflictos escolares.

"Es muy importante la participación de los padres de familia, con eso vamos a avanzar mejor en el tema".

Con respecto a la iniciativa para regular el uso de dispositivos electrónicos en los planteles que está en análisis en el Congreso del Estado, Martínez Duarte dijo que ayudaría mucho el que se haga ley, ya que hasta el momento sólo se encuentra en el reglamento interior de las escuelas.