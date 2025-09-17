Amplían bulevar San Antonio de Cajeme

Este 17 de septiembre iniciaron los trabajos con maquinaria para ampliar el bulevar San Antonio del tramo que comprende de la calle Eusebio Kino a la prolongación bulevar Villas del Rey, para lo cual el Ayuntamiento realizó una serie de gestiones, pues el terreno de terracería donde se construirá una pista de rodamiento con pavimento no pertenecía al gobierno municipal.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, informaron que se aplicará una inversión que supera los 13 millones de pesos.

Se trabajará con concreto asfáltico en la zona mencionada, con labores previas de construcción de terracería y guarniciones en un plazo estimado de 3 meses.

Como parte de esta obra se instalarán 18 lámparas para garantizar el alumbrado público.

"Ha sido un largo proceso por cuestiones jurídicas, de normatividad, son muchos los requisitos que se tienen que superar para realizar algunas obras. Este terreno donde está la calle no era del Ayuntamiento, se hicieron transacciones y acuerdos hasta que finalmente se logró, teníamos 3 años viendo esto", explicó el presidente municipal.

Por su parte Felipe Castro García, residente del fraccionamiento San Juan Capistrano, destacó que la ampliación es de urgencia. "Es una obra que todos los habitantes de aquí estábamos esperando desde hace bastantes años, tenemos un problema muy severo con el amontonamiento de carros, sobre todo en horas pico, creemos que esto va a resolver la problemática", dijo.

La ampliación beneficiará a cerca de 15 mil habitantes de las colonias San Marino residencial, Casa Blanca, Villas del Rey, Montecarlo, San Juan Capistrano y Monterra Residencial.