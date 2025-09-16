Se retrasan obras por lluvias en Cajeme

Algunas obras de infraestructura que se encuentran en curso se verán ligeramente retrasadas por las precipitaciones que se han presentado recientemente en el municipio de Cajeme, dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez.

Esto se debe a que el agua acumulada impide avanzar, por lo que se trabaja en el desfogue de la misma. "Ahorita tenemos algunas obras que han tenido retrasos por las lluvias, pero ya hemos estado sacando el agua y en cuanto podamos vamos a continuar trabajando", comentó.

Son aquellas obras en donde está la terracería abierta las que se ven mayormente afectadas por las precipitaciones, y el proceso de desfogue varía dependiendo de la cantidad de agua pluvial que haya caído en la respectiva zona, explicó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano estimó que para este fin de semana los trabajos se reanuden en las partes de la ciudad donde hay obras con terracería abierta, sin que haya mayores afectaciones en el proceso.

En este sentido, emitió un mensaje a la ciudadanía cajemenses, para que sea paciente mientras se reanudan las labores, pues son necesarias estas obras para mejorar la movilidad y seguridad de los automovilistas al desplazarse por las vialidades del municipio.

"Que nos tengan paciencia, vamos a trabajar para sacar algo adelante, también se han registrado algunos socavones y se están atendiendo por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme", dijo. A mediados del mes pasado se cerraron de manera paulatina cerca de 11 puntos viales por obras en proceso.