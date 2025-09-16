  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Participaron más de mil personas en desfile por la Independencia de México

Un total de 25 contingentes se desplazaron por las calles de Ciudad Obregón para conmemorar este hecho histórico

Sep. 16, 2025
Con la participación de 25 contingentes y más de mil personas siendo parte de ellos se llevó a cabo el tradicional desfile por el aniversario 215 del Día de la Independencia de México en Ciudad Obregón; el titular de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz, destacó que durante las fiestas de El Grito y el desfile no se presentaron incidentes de gravedad, por lo que hubo saldo blanco.

“La participación por parte de la ciudadanía fue muy provechosa, hubo bastante asistencia, salieron a divertirse. Fueron aproximadamente 25 mil personas las que asistieron a la fiesta de El Grito y efectivamente los 3 niveles de gobierno estuvieron muy activos, en Cajeme la situación de seguridad está bien en ese sentido y vamos a seguir trabajando para que la ciudadanía se sienta segura”, comentó.

imagen-cuerpo

Escuelas, comisarías, corporaciones de emergencia y el Ejército Mexicano se desplazaron desde las calles 5 de febrero e Hidalgo hasta la vialidad Náinari como parte del desfile. Motociclistas también participaron en el evento; los integrantes de los contingentes portaron vestimenta característica de este hecho histórico y avulsivos a personajes como Miguel Hidalgo, y Josefa Ortiz.

En cuanto a incidentes menores durante la fiesta de la noche del 15 de septiembre, Claudio Cruz dijo que se registraron algunas detenciones de personas. “Hubo algunas personas detenidas por alguna situación de algún conato, pero inmediatamente se actuó, fuera de eso no hubo ningún percance mayor”, dijo.

Entre los 3 niveles de gobierno se movilizaron cerca de 300 elementos de seguridad y 100 vehículos durante el 15 y 16 de septiembre.

Javier Zepeda
