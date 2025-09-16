Necesarias guarderías con tres turnos en Cajeme: CTM

En Cajeme se necesitan guarderías que cumplan con los tres turnos para atender a los hijos de las madres y padres que trabajan de noche o con horario quebrado, afirmó la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en este municipio, Silvia Godoy Bea.

La dirigente cetemista explicó que no se tienen cubiertos los turnos de noche, lo que afecta tanto a las trabajadoras como a sus hijos, quienes no tienen donde quedarse mientras ellas están trabajando.

"Se está pidiendo que hay los tres turnos, porque el horario es reducido y no manejan los tres turnos, es una petición de las compañeras que haya guarderías así, porque es mucho estrés que los dejen aquí, allá y buscar donde, muchas requieren esto".

Las guarderías del IMSS en Cajeme cierran a las 17:00 horas, lo que afecta a las trabajadoras de los turnos nocturnos y a quienes tienen los horarios quebrados, por lo que urge que haya los tres turnos disponibles.

CADA VEZ MÁS MUJERES TRABAJADORAS

Godoy Bea dijo que después de la pandemia cerraron guarderías y se está contabilizando de cuántos espacios se necesitan, ya que hay cada vez más mujeres que trabajan.

"Sí se requiere, porque son cada vez más las mujeres que trabajan".

La industria maquiladora es una que agrupa una cantidad importante de mujeres trabajadoras, quienes requieren de este tipo de servicios para que puedan estar tranquilas.

Recientemente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció nuevas guarderías para Sonora, aunque se desconoce cuántas serán para Cajeme y los horarios que manejarán.