Aumenta demanda de taxis por fiestas patrias en Cajeme

La demanda del servicio de taxi aumentó entre un 30 y 40 por ciento con motivo de las fiestas patrias, ya que la gente que acude al dar el grito de Independencia los pide para regresar a sus casas, informó el delegado de Transportes de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El dirigente del gremio dijo que, aun cuando el incremento es únicamente por una noche, los agremiados a la organización aprovechan del incremento que se tiene con motivo de las fiestas patrias.

"Las fechas patrias, cada 15 y 16 de septiembre, aumenta un flujo en un 30, 40 por ciento, es un bombazo nada más, es un horario, nada más", detalló.

TRABAJARON EN DÍA DE ASUETO

Para el 16 de septiembre, Arias Castillo dijo que los agremiados no dejaron de prestar el servicio, ya que hubo gente que debía moverse hacia diferentes destinos.

"Aunado a que está el día inhábil, está el desfile y también es cuando la ciudadanía se acerca a festejar el día patrio ahí al centro, es cuando hay un poco de movilidad al comenzar y al terminar el desfile, después baja drásticamente por el día inhábil, pero te todas formas prestamos el servicio, no en los horarios específicos o establecidos, pero sí se presta".

Arias Castillo señaló que se espera la regularización del tema este miércoles en que los alumnos regresen normal a su escuela.