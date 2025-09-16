  • 24° C
Ciudad Obregón

Calles y drenaje son prioridad en presupuesto para Cajeme

Los legisladores ya están revisando el presupuesto para el 2025 y se busca aumentarlo

Sep. 16, 2025
El Congreso del Estado ya trabaja en el presupuesto para el año entrante y se espera que se apruebe para antes del cierre de año

Para el año entrante se buscará superar el presupuesto de egresos para Cajeme del ejercicio actual y se priorizarán los drenajes, vialidades y lo que la autoridad local requiera, informó el diputado, Raúl Castelo Montaño.

Explicó que los diputados ya empezaron a trabajar en el presupuesto de egresos del año entrante basándose en las necesidades presupuestales presentadas por las instituciones de gobierno ante el Congreso del Estado y en particular los legisladores cajemenses buscarán elevar los recursos para el municipio.

"Luchar por el presupuesto, para elevar el presupuesto de Cajeme, recordemos que 75 millones que fue muy polémico lo elevamos a 306, luego a 347 y vamos a llegarle a los 400 millones", abundó.

Castelo Montaño dijo que en el municipio se le dará prioridad a los temas de la red sanitaria y las vialidades y otros que pudiera presentar el alcalde, Javier Lamarque Cano.

HABRÁ PRESUPUESTO SOCIAL PARA SONORA 

Con respecto al presupuesto estatal, el congresista explicó que para el año entrante se va a priorizar el presupuesto social para Sonora, además de elevar el presupuesto de becas para continuar elevando la educación.

"A nivel estatal vamos a elevar el presupuesto social, que sea el presupuesto social más grande en la historia de Sonora, en la educación elevar el presupuesto de beca", detalló.

Francisco Minjares
