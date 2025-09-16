  • 24° C
Ciudad Obregón

Impulsará Manuel Scott presupuesto para infraestructura de Cajeme

Se debe poner mucho énfasis en la de tipo hidráulica y sanitaria, tan necesaria, dice

Sep. 16, 2025
Un área de oportunidad en el municipio de Cajeme la representa la infraestructura hidráulica y sanitaria en las calles del municipio y a la que se le debe poner énfasis, por lo que desde el Congreso del Estado se le deberá apoyar en el presupuesto 2026, para mejorarla y que haya una mejor percepción de bienestar, indicó el diputado local Manuel Scott Sánchez.

Entrevistado previo al primer informe del alcalde Javier Lamarque Cano, el legislador cajemense por el partido Movimiento Ciudadano expresó que cuando se hacen recorridos por las colonias de Ciudad Obregón, lo que está siempre en boca de los ciudadanos es la necesidad de mejor infraestructura en el tema de los drenajes, pero también el de los baches que siguen proliferando y su mejoría es algo que se tiene que buscar ente todos.

"Nosotros como diputados, buscar el presupuesto para que el alcalde pueda destinar a esa obra; y que una vez que se consiga este presupuesto se pueda invertir de mejor manera en el tema de los drenajes, yo creo que eso es lo prioritario en lo que se debe invertir ahorita", expuso.

Ello es así "porque, mientras se esté recarpeteando, mientras que se esté bacheando, pero no se arreglen las venas de nuestra ciudad como son los drenajes, pues nunca vamos a poder salir delante de esa problemática", afirmó.

Reconoció Scott Sánchez que se han dado buenas gestiones por parte del presidente municipal, como es el inicio de los trabajos en el Parque Industrial de Ciudad Obregón, o el sector del parque infantil y la laguna del Náinari, en lo que se ve la buena comunicación entre Lamarque Cano y los otros niveles de gobierno.

Recordó que, para el presupuesto actual, en su momento se reunieron con el alcalde y el Oomapasc viendo lo relativo a una obra de gran tamaño, como era un colector de aguas negras para el sector del Plano Oriente, lo que en su momento se gestionó, y para el presupuesto del año próximo aún no se han dado las reuniones específicas.

Sin embargo, dijo, sí hace falta que se gestionen recursos para darle un mantenimiento general a la ciudad, para mejorar su imagen y hacerla más atractiva para la atracción de nuevas inversiones.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
