Avanzan trabajos para construir Parque Industrial Santa Rita en Cajeme

El secretario de Desarrollo Económico de Cajeme, Fernando Durazo Picos, dio a conocer que ya se encuentran en proceso trabajos en la calle Valle del Pascola y en relación al suministro de agua para que próximamente inicie la construcción del Parque Industrial Santa Rita, obra que detonará la economía y generará empleo para el municipio.

"Es una inversión local, tenemos un año con el proyecto ejecutivo, pero hay necesidades de infraestructura que tiene que ver el Ayuntamiento, entre ellas un colector nuevo, es algo que ya está en proceso, así como una permuta en la calle Valle del Pascola para hacer que esa área sea de 4 carriles, ya que el terreno era propiedad del particular del parque", explicó.

Se trata de una obra que se ubicará en la colonia Valle Dorado y que se impulsa de la mano con un inversionista local. El parque estará en un terreno de 75 hectáreas e iniciará con 20 hectáreas de naves de 5 mil metros cuadrados, expandibles a 20 mil.

"Estamos apostándole a tener naves disponibles de inventario, porque nos está funcionando bastante. Ahorita el parque Fincas Urbanas, que está por la Calzada y calle 12, empezó con una nave de inventario, la cual se ocupó inmediatamente. Viene otra empresa que se va a instalar ahí, que va a ser proveedora de una empresa cervecera, estamos muy contentos de que se apoye este tipo de proyectos", dijo.

También se tienen pláticas con una empresa interesada en instalarse en la antigua "planta de los chinos", cuyo giro no será textil.