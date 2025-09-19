Unison en Cajeme promueve la Protección Civil: Se suman a simulacro nacional

Con la participación de 638 alumnos y personal, la Universidad de Sonora (Unison) Campus Cajeme se sumó al simulacro nacional en el marco de la conmemoración del terremoto del 19 de septiembre.

Joel Arias Martínez, Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, explicó que en total fueron evacuadas 638 personas en el campus en un tiempo de 2 minutos 58 segundos, durante el simulacro en el que participaron estudiantes de diferentes carreras, docentes y personal administrativo.

BUSCAN CREAR CONCIENCIA ENTRE ALUMNOS

Este simulacro se realiza cada año para crear conciencia entre los estudiantes sobre la importancia de estar preparados para reaccionar de una manera adecuada en caso de una emergencia real.

"Esta actividad sirve para concientizarlos y se aprovecha lo que se conmemora del terremoto de 1985", detalló.

Se hace extensiva la invitación a participar a la comunidad universitaria, sumándose a los simulacros que se realizan en diferentes instituciones educativas, dependencias de los tres niveles de gobierno, centros de salud, entre otros.

La evacuación estuvo apoyada por el personal de Protección Civil Universitaria, brigadistas, entre otros, quienes constantemente se capacitan en temas de auxilio para poder actuar adecuadamente.