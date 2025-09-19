Equinoccio de otoño será el lunes

El próximo lunes tendrá lugar el equinoccio de otoño, fecha en la que el día durará lo mismo que la noche debido a que el sol pasa por la línea ecuatorial, informó el maestro de la asignatura de Astronomía del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), Carlos Vega Amaya.
El académico detalló que este es un fenómeno provocado porque el sol se desplaza justo por la línea ecuatorial, lo que ocasiona que tanto el día como la noche duren lo mismo.
“El fenómeno consiste en que el sol va a cruzar por la línea ecuatorial, es el día en que el sol cruza por la línea, y el efecto en que tanto el día como la noche duran lo mismo, ese es en si el fenómeno como tal”.
La gente comenzará a notar que a partir del equinoccio del otoño los días empiezan a ser más cortos, especialmente conforme transcurren los meses y se va acercando el invierno.
“Ya se han ido acortando los días, pero a partir del equinoccio es más notorio”, detalló.
El equinoccio del otoño tendrá inicio aproximadamente entre las 12:00 y 13:00 horas, en horario local.
SATURNO VISIBLE EN EL CIELO
Por otro lado, Vega Amaya dijo que ya se encuentra visible Saturno en el cielo sobre Cajeme, el cual se puede ubicar como un punto amarillo brillante y, con ayuda de un telescopio, se pueden apreciar los anillos.
“Ya tenemos al planeta Saturno visible por la noche temprano hacia el este como una estrella en tono amarillo brillante pero que no titila, con telescopios pequeños es posible apreciar sus anillos”.