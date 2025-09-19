  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Equinoccio de otoño será el lunes

La gente comenzará a notar que a partir de esto, los días empiezan a ser más cortos, especialmente conforme transcurren los meses

Sep. 19, 2025
Equinoccio de otoño será el lunes

El próximo lunes tendrá lugar el equinoccio de otoño, fecha en la que el día durará lo mismo que la noche debido a que el sol pasa por la línea ecuatorial, informó el maestro de la asignatura de Astronomía del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), Carlos Vega Amaya.

El académico detalló que este es un fenómeno provocado porque el sol se desplaza justo por la línea ecuatorial, lo que ocasiona que tanto el día como la noche duren lo mismo.  

“El fenómeno consiste en que el sol va a cruzar por la línea ecuatorial, es el día en que el sol cruza por la línea, y el efecto en que tanto el día como la noche duran lo mismo, ese es en si el fenómeno como tal”.

La gente comenzará a notar que a partir del equinoccio del otoño los días empiezan a ser más cortos, especialmente conforme transcurren los meses y se va acercando el invierno.

“Ya se han ido acortando los días, pero a partir del equinoccio es más notorio”, detalló.

El equinoccio del otoño tendrá inicio aproximadamente entre las 12:00 y 13:00 horas, en horario local.

imagen-cuerpo

SATURNO VISIBLE EN EL CIELO 

Por otro lado, Vega Amaya dijo que ya se encuentra visible Saturno en el cielo sobre Cajeme, el cual se puede ubicar como un punto amarillo brillante y, con ayuda de un telescopio, se pueden apreciar los anillos.  

“Ya tenemos al planeta Saturno visible por la noche temprano hacia el este como una estrella en tono amarillo brillante pero que no titila, con telescopios pequeños es posible apreciar sus anillos”.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Unison en Cajeme promueve la Protección Civil: Se suman a simulacro nacional
Ciudad Obregón

Unison en Cajeme promueve la Protección Civil: Se suman a simulacro nacional

Septiembre 19, 2025

Cada año la Universidad de Sonora en Cajeme se suma al simulacro el 19 de septiembre

BTED participa en el Simulacro Nacional 2025 en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

BTED participa en el Simulacro Nacional 2025 en Ciudad Obregón

Septiembre 19, 2025

La directora del plantel destacó la coordinada participación de personal y estudiantes

Denuncian cableado dañado por las lluvias en escuela de Cajeme
Ciudad Obregón

Denuncian cableado dañado por las lluvias en escuela de Cajeme

Septiembre 19, 2025

Las lluvias ocasionaron que el cableado se dañara y una parte de la escuela se quedara sin electricidad