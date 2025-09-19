  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Conferencia de César Lozano en Ciudad Obregón: Un evento imperdible

El reconocido conferencista internacional César Lozano llega a Ciudad Obregón con su conferencia 'Felizmente Imperfectos'.

Sep. 19, 2025
Conferencia de César Lozano en Ciudad Obregón: Un evento imperdible

En rueda de prensa realizada en la sala de juntas de Cruz Roja Mexicana, integrantes del Consejo Directivo y el Comité de Damas dieron a conocer la próxima conferencia del reconocido conferencista internacional César Lozano, que se llevará a cabo el martes 21 de octubre de 2025 en el Centro Magno a las 20:00 horas.

La presentación estuvo encabezada por Gerardo Barnetche Valdez, presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana en Ciudad Obregón; Roxana de Barnetche, presidenta del Comité de Damas; Francisco Obregón y Letty de Obregón, integrantes del Consejo Directivo; así como Clara García, del grupo de damas voluntarias.

imagen-cuerpo

UN EVENTO PARA LA COMUNIDAD

Roxana de Barnetche destacó que este evento representa un esfuerzo conjunto para beneficio de la comunidad.

"El Comité de Damas y el Consejo Directivo de Cruz Roja nos hemos dado a la tarea de traer por segunda ocasión al conferencista internacional César Lozano. Será una oportunidad única para aprender de sus experiencias y adquirir nuevos conocimientos del Tour 2025", afirmó.

El Dr. Lozano presentará la conferencia "Felizmente Imperfectos", un espacio de motivación con humor que busca enseñar a aceptar la imperfección como parte natural de la vida para alcanzar plenitud y paz interior.

"El doctor comparte herramientas prácticas y reflexiones basadas en experiencias personales, con el fin de que el público viva una vida más auténtica y con mayor crecimiento personal", agregó la presidenta del comité de damas.

imagen-cuerpo

RECAUDACIÓN PARA NUEVOS SERVICIOS

Por su parte, Lety Manjarrez, integrante del Comité de Damas, informó que lo recaudado en la conferencia se destinará a los distintos servicios que ofrece la Cruz Roja en Ciudad Obregón. "Además de los servicios médicos, de ambulancia y laboratorio, ahora contamos con nuevas áreas como odontología, fisioterapia, nutrición y psicología, disponibles con costos accesibles para la comunidad", informó.

Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, Gerardo Barnetche Valdez, agradeció el respaldo de la ciudadanía.

"Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta conferencia, ya que con su asistencia estarán apoyando directamente a la operación y fortalecimiento de los servicios de Cruz Roja en nuestra ciudad", señaló.

Los boletos ya se encuentran a la venta en la plataforma Ticketu.com, en las instalaciones de Cruz Roja Mexicana en Ciudad Obregón ubicadas en Calle Chihuahua 657 Sur, en Deshuesadero en las sucursales de Calle 200 y Coahuila y de Calle Náinari y Zacatecas, así como en el Hotel Holiday Inn Express Obregón sobre Miguel Alemán #737 Norte.

imagen-cuerpo

 

Conferencia "Felizmente Imperfectos" – Dr. César Lozano

Lugar: Centro Magno, Ciudad Obregón

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Hora: 20:00 horas

A beneficio de Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad Obregón

 

Precios de boletos:

Sección Precio

Diamante $1,500

Oro $1,100

Plata $900

Boletos en: Ticketu.com, oficinas de Cruz Roja (Calle Chihuahua 657 Sur), Deshuesadero (200 y Coahuila / Náinari y Zacatecas) y Hotel Holiday Inn Express (Miguel Alemán #737 Norte).

imagen-cuerpo
Susana Rodríguez
Susana Rodríguez
Contenido Relacionado
Llaman a jóvenes a obtener credencial de primera vez
Ciudad Obregón

Llaman a jóvenes a obtener credencial de primera vez

Septiembre 19, 2025

Solicitar la primera credencial es un trámite muy sencillo y rápido: Verónica Cruz

Cae 6.8% la compra de vehículos nuevos en Sonora
Ciudad Obregón

Cae 6.8% la compra de vehículos nuevos en Sonora

Septiembre 19, 2025

En agosto, el mercado automotor de la entidad sumó cinco meses consecutivos a la baja: AMDA

Refuerzan en Cajeme cultura de la protección civil
Ciudad Obregón

Refuerzan en Cajeme cultura de la protección civil

Septiembre 19, 2025

Llevan a cabo simulacro de evacuación con hipótesis de sismo en palacio municipal