Conferencia de César Lozano en Ciudad Obregón: Un evento imperdible

En rueda de prensa realizada en la sala de juntas de Cruz Roja Mexicana, integrantes del Consejo Directivo y el Comité de Damas dieron a conocer la próxima conferencia del reconocido conferencista internacional César Lozano, que se llevará a cabo el martes 21 de octubre de 2025 en el Centro Magno a las 20:00 horas.

La presentación estuvo encabezada por Gerardo Barnetche Valdez, presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana en Ciudad Obregón; Roxana de Barnetche, presidenta del Comité de Damas; Francisco Obregón y Letty de Obregón, integrantes del Consejo Directivo; así como Clara García, del grupo de damas voluntarias.

UN EVENTO PARA LA COMUNIDAD

Roxana de Barnetche destacó que este evento representa un esfuerzo conjunto para beneficio de la comunidad.

"El Comité de Damas y el Consejo Directivo de Cruz Roja nos hemos dado a la tarea de traer por segunda ocasión al conferencista internacional César Lozano. Será una oportunidad única para aprender de sus experiencias y adquirir nuevos conocimientos del Tour 2025", afirmó.

El Dr. Lozano presentará la conferencia "Felizmente Imperfectos", un espacio de motivación con humor que busca enseñar a aceptar la imperfección como parte natural de la vida para alcanzar plenitud y paz interior.

"El doctor comparte herramientas prácticas y reflexiones basadas en experiencias personales, con el fin de que el público viva una vida más auténtica y con mayor crecimiento personal", agregó la presidenta del comité de damas.

RECAUDACIÓN PARA NUEVOS SERVICIOS

Por su parte, Lety Manjarrez, integrante del Comité de Damas, informó que lo recaudado en la conferencia se destinará a los distintos servicios que ofrece la Cruz Roja en Ciudad Obregón. "Además de los servicios médicos, de ambulancia y laboratorio, ahora contamos con nuevas áreas como odontología, fisioterapia, nutrición y psicología, disponibles con costos accesibles para la comunidad", informó.

Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, Gerardo Barnetche Valdez, agradeció el respaldo de la ciudadanía.

"Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta conferencia, ya que con su asistencia estarán apoyando directamente a la operación y fortalecimiento de los servicios de Cruz Roja en nuestra ciudad", señaló.

Los boletos ya se encuentran a la venta en la plataforma Ticketu.com, en las instalaciones de Cruz Roja Mexicana en Ciudad Obregón ubicadas en Calle Chihuahua 657 Sur, en Deshuesadero en las sucursales de Calle 200 y Coahuila y de Calle Náinari y Zacatecas, así como en el Hotel Holiday Inn Express Obregón sobre Miguel Alemán #737 Norte.

Conferencia "Felizmente Imperfectos" – Dr. César Lozano

Lugar: Centro Magno, Ciudad Obregón

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Hora: 20:00 horas

A beneficio de Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad Obregón

Precios de boletos:

Sección Precio

Diamante $1,500

Oro $1,100

Plata $900

Boletos en: Ticketu.com, oficinas de Cruz Roja (Calle Chihuahua 657 Sur), Deshuesadero (200 y Coahuila / Náinari y Zacatecas) y Hotel Holiday Inn Express (Miguel Alemán #737 Norte).