Suman esfuerzos para crear buenos ciudadanos

Las organizaciones civiles Cajeme Cómo Vamos, Colectivo Independiente Punto Tres y Jalo por Obregón suman esfuerzos con el objetivo de fomentar los valores en las infancias, de manera que se formen residentes ejemplares en el municipio, para lo cual se conformó el programa "Formando buenos ciudadanos desde la niñez".

Este tiene su origen en una investigación que se llevó a cabo por parte de Cajeme Cómo Vamos, en relación a las actitudes que caracterizan a un buen ciudadano . En base a ello se determinaron 10 puntos que abarcan desde la participación política y el respeto a la ley, hasta acciones cotidianas como reciclar, mantener limpia la ciudad y construir comunidad.

Como parte de estos esfuerzos, el Colectivo Independiente Punto Tres diseñó el proyecto "Cartas a Teo", una obra de teatro participativa que se presentará en escuelas, centros comunitarios y espacios públicos a partir de octubre.

Durante esta obra artística, los niños y niñas podrán escribir cartas dirigidas a "Teo", un personaje ficticio al que expresarán acciones cómo sueñan su ciudad y qué consideran necesarias para mejorarla.

"Queremos dejar un mensaje a las niñas y niños de que desde temprana edad pueden generar un cambio en su comunidad. La obra los invita a observar su entorno, a cohesionarse ya ser perseverantes con las acciones que pueden emprender en favor de Cajeme", explicó Saraí Castro, integrante del Colectivo Independiente Punto Tres.