Ciudad Obregón

El objetivo es ver detalles sobre la consolidación del proyecto Polos de Desarrollo

Sep. 20, 2025
Espera Javier Lamarque visita de Marcelo Ebrard

Las gestiones siguen para que se consolide la inclusión de Cajeme en el proyecto nacional Polos de Desarrollo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum; el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que invitó personalmente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que visite el municipio y se analicen detalles.

“Saludé a Marcelo Ebrard y platicamos sobre el Polo de Desarrollo, lo invité a venir de hecho, me dijo que iba a ver lo correspondiente, si no viene él en dado caso vendría el responsable nacional de su equipo, que es precisamente la persona que atiende los Polos de Desarrollo, a quien también conocemos, estamos avanzando, de hecho, en el informe del gobernador Alfonso Durazo, habla del inicio del Polo de Desarrollo aquí en Cajeme”, dijo.

Este proyecto nacional contempla estrategias para la atracción de inversiones, con estímulos fiscales incluidos, en 14 estados del país, entre los que se encuentra Sonora (Hermosillo y Guaymas).

En julio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Javier Lamarque le solicitó incluir al municipio en el programa y en aquella ocasión informó que instruyó a la Secretaría de Economía llevar a cabo un análisis, con lo cual Cajeme se perfiló para ser Polo de Desarrollo.

Lamarque Cano puntualizó que Ciudad Obregón ofrece condiciones únicas para el crecimiento económico, ya que cuenta con una ubicación estratégica, mano de obra calificada, universidades de calidad y un ecosistema empresarial en expansión, dichas fortalezas son clave para consolidar al municipio como un modelo de desarrollo integral en el sur de Sonora.

Javier Zepeda
