Aumentan muertes humanas por rickettsia en Sonora

Las muertes por rickettsiosis han ido en aumento en el estado de Sonora, al acumularse 32 fallecimientos durante lo que va del año, según la información difundida por la Secretaría de Salud Pública en la entidad.

En la semana epidemiológica número 37, de 50 casos sospechosos se confirmaron 11; de estos, cuatro derivaron en decesos, que se suman a los 28 que se habían reportado hasta la semana previa.

A raíz de los 77 casos confirmados desde inicios de año, con los 32 fallecimientos que se reportaron, persiste en las estadísticas una letalidad del 42 por ciento, señala el informe de la dependencia estatal.

A la misma semana epidemiológica del 2024, se acumulaban 580 casos estudiados de los cuales 121 fueron confirmados y de ellos 41 fueron defunciones, se indica.

El informe manifiesta que en el año 2025 se registra un incremento del 19 por ciento en la notificación, que significa una reducción del 36 por ciento en casos, una disminución del 22 por ciento en defunciones, así como un aumento del 8 por ciento en la letalidad.

La dependencia menciona que, de los casos confirmados de la semana, cinco pertenecen al municipio de Hermosillo, dos a Navojoa; Cajeme, Etchojoa, Guaymas, y Pitiquito registran un caso cada uno.

En cuanto a las nuevas defunciones, estas se presentaron en los municipios de Cajeme, Etchojoa, Guaymas y Pitiquito, siendo una en cada uno.