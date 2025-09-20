Ayuda inicio de zafra a bajar precio del camarón

El inicio de la zafra camaronera ayuda siempre a bajar el precio del camarón, de manera que a tan sólo un día de haberse levantado la veda al crustáceo de bahía, el costo del kilogramo en el mercado formal se redujo en un porcentaje cercano al 10 por ciento y con tendencia a la baja, lo que es positivo al hacerse más accesible para la población en general, ayudando a mejorar las ventas de los negocios establecidos, consideró Carlos Yánez González.

En el caso del crustáceo de bahía, el precio del tamaño jumbo bajó de 220 a 200 pesos, pero se espera que se estabilice por algún tiempo en 180 pesos, si no es que más abajo, dependiendo de cómo lo manejen los comerciantes mayoristas, mencionó el encargado de una pescadería en el sector del Mercadito Unión.

Lo importante es que la temporada de camarón ya comenzó, y se prevé que en los próximos días este producto siga bajando su precio, para –si la temporada es regular-- estabilizarse luego de dos o tres semanas, consideró el entrevistado.

ESCASEA LA ESCAMA

La parte negativa del arranque de una zafra como la camaronera, es que se deja desprotegida la parte de captura de pescado, ya que prácticamente todos los pescadores de bahía en el sur de Sonora salen a pescar he llamado "oro rosado", descuidando la escama, mencionó.

Y estimó que será hasta después de un mes que dicha actividad comience a estabilizarse, una vez que comience a disminuir la captura de camarón; mientras, los negocios están cubriendo la demanda de la población con pescado almacenado en hielo o congelado.

En cuanto a los precios de los productos, reveló que continúan en niveles similares a los que se han mantenido todo el año; así, el pargo entero está en 160 pesos el kilogramo; la liza está en 45 pesos y las mojarras (tanto de mar como de la presa) cuestan 70 pesos el kilogramo.

El filete de tilapia está en 120 pesos la regional y 140 la importada; el cazón se sitúa en 120 pesos; el lenguado en 180 pesos; la manta blanca en 120 y la manta roja o tecolota en 90 pesos. El camarón grande en 180 pesos y el tamaño jumbo en 200 pesos en promedio.