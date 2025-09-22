Avanza servicio de atención de Isssteson en Cajeme: SNTE 54

Con la Unidad de Especialidades del Isssteson en Cajeme se avanza de manera importante en la atención de los derechohabientes con especialistas de siete áreas de la salud que no había en el municipio, afirmó el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 54, Javier Ceballos Corral.

El dirigente sindical explicó que se continuarán gestionando mejoras a favor de los derechohabientes del Isssteson, aunque reconoció que sí ha habido avances, como es la llegada de siete especialidades a Cajeme que antes no se tenían y que permitirá quitar la saturación al hospital Adolfo López Mateos.

"Hay un nuevo módulo de especialidades al lado de López Mateos que permite se le quite la saturación para que sea hospital y que las clínicas para atender a los pacientes sean de especialidades, hay más de siete especialidades que no existían aquí en Cajeme y que ya Isssteson los contrató, es histórico".

Las especialidades que se tienen por primera vez en Obregón por parte del Isssteson son Oftalmología para consulta y cirugía, así como Otorrinolaringología, Psiquiatría, Pediatría, Ginecología con aparatos de ultrasonidos en el consultorio,

Además, dijo que se recibió una ambulancia de alta especialidad, en las que se atienden urgencias y terapia intensiva, que son únicas el estado, así como otras mejoras.

SEGUIRÁN IMPULSANDO EL TEMA DE SALUD

Agregó que el sindicato ha sostenido reuniones que la dirección del Isssteson y continuará para seguir impulsando mejoras que lleven a la solución del tema de la salud.

"Estamos empujando con el instituto y esperemos que podamos siguiendo construir las soluciones de este gran reto que es salud".

El dirigente sindical reconoció que todavía hace falta trabajo por hacer en el tema del Isssteson, aunque dijo que esta clínica sí es un beneficio para los trabajadores de la educación en el municipio, quienes tenían que trasladarse a otras ciudades a recibir atención de especialistas.