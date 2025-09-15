  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Hernán Bermúdez Requena planeaba iniciar operaciones en Paraguay

Su proceso de extradición ya está en curso, aunque dependerá de los recursos legales que interponga ante la justicia paraguaya

Sep. 15, 2025
El exfuncionario de Tabasco entró al país sudafricano por la frontera con Brasil.
El exfuncionario de Tabasco entró al país sudafricano por la frontera con Brasil.

El Gobierno de Paraguay informó que la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias "el Abuelo o Comandante H", frustró su intento de establecer operaciones criminales en el país.

Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), detalló que Bermúdez Requena ingresó de manera ilegal desde Brasil por la frontera de Foz de Iguazú hacia Ciudad del Este.

Aunque llevaba poco tiempo en Paraguay, se mantenía en la clandestinidad junto con su esposa, quien también quedó a disposición de la Fiscalía.

El funcionario aclaró que el exsecretario de Seguridad de Tabasco no alcanzó a formar una red criminal en territorio paraguayo, aunque advirtió que, de haber permanecido más tiempo, sí habría podido estructurarla.

PROCESO DE EXTRADICIÓN EN CURSO

Bermúdez Requena, identificado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, es acusado en México de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

Su proceso de extradición ya está en curso, aunque dependerá de los recursos legales que interponga ante la justicia paraguaya.

De acuerdo con la Senad, la primera alerta sobre sus movimientos financieros y económicos en Paraguay llegó desde México el pasado 5 de marzo. Actualmente, Bermúdez Requena permanece detenido en la sede de la dependencia en Asunción.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Operación militar de Estados Unidos hunde un segundo barco venezolano: tres muertos en aguas internacionales
Internacional / Mundo

Operación militar de Estados Unidos hunde un segundo barco venezolano: tres muertos en aguas internacionales

Septiembre 15, 2025

El ataque fue dirigido contra lo que él describe como "carteles de tráfico de drogas violentos" y "narcoterroristas"

EE. UU. y China alcanzan acuerdo marco para que TikTok pase a control estadounidense
Internacional / Mundo

EE. UU. y China alcanzan acuerdo marco para que TikTok pase a control estadounidense

Septiembre 15, 2025

Donald Trump y Xi Jinping cerrarán los detalles próximamente, poniendo fin a disputas legales y de seguridad nacional sobre la plataforma

Una Inteligencia Artificial es la nueva ministra de este país europeo
Internacional / Mundo

Una Inteligencia Artificial es la nueva ministra de este país europeo

Septiembre 14, 2025

Se llama "Diella", la cual se representa como una mujer con trajes tradicionales; su avatar interactúa directamente con la población