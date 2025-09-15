Hernán Bermúdez Requena planeaba iniciar operaciones en Paraguay

El Gobierno de Paraguay informó que la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias "el Abuelo o Comandante H", frustró su intento de establecer operaciones criminales en el país.

Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), detalló que Bermúdez Requena ingresó de manera ilegal desde Brasil por la frontera de Foz de Iguazú hacia Ciudad del Este.

Aunque llevaba poco tiempo en Paraguay, se mantenía en la clandestinidad junto con su esposa, quien también quedó a disposición de la Fiscalía.

El funcionario aclaró que el exsecretario de Seguridad de Tabasco no alcanzó a formar una red criminal en territorio paraguayo, aunque advirtió que, de haber permanecido más tiempo, sí habría podido estructurarla.

Hernán Bermúdez pretendía instalar red de "La Barredora" en #Paraguay



- Entró al país de manera clandestina por #Brasil.

- Fue detectado al usar sus tarjetas bancarias.

- Un sobrino suyo ya había sido detenido en Paraguay meses antes.

- No salía de la vivienda donde se... pic.twitter.com/jko6Qh5suS — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 15, 2025

PROCESO DE EXTRADICIÓN EN CURSO

Bermúdez Requena, identificado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, es acusado en México de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

Su proceso de extradición ya está en curso, aunque dependerá de los recursos legales que interponga ante la justicia paraguaya.

De acuerdo con la Senad, la primera alerta sobre sus movimientos financieros y económicos en Paraguay llegó desde México el pasado 5 de marzo. Actualmente, Bermúdez Requena permanece detenido en la sede de la dependencia en Asunción.