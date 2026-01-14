Video viral de canibalismo en Tabasco lleva a la captura de dos personas; aún faltan cinco involucrados

La difusión de un video en redes sociales derivó en una investigación que hoy mantiene en alerta a las autoridades de Tabasco. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de dos personas presuntamente relacionadas con diversos delitos graves, entre ellos supuestos actos de canibalismo, mientras continúan las labores para localizar a por lo menos cinco implicados más.

El caso comenzó a tomar fuerza pública desde junio de 2025, cuando el material audiovisual se viralizó y permitió identificar a los presuntos responsables.

DOS DETENIDOS YA ESTÁN BAJO PROCESO

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, informó que las dos personas detenidas ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y permanecerán en prisión como medida precautoria.

De acuerdo con la autoridad, estas capturas forman parte de una investigación más amplia que sigue abierta y que podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión conforme avancen las diligencias.

UN VIDEO VIRAL FUE CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN

Según explicó el fiscal, los detenidos fueron identificados gracias a un video que circuló en redes sociales, en el que presuntamente aparecen personas manipulando y consumiendo restos humanos. Este material permitió a las autoridades avanzar en la integración de la carpeta de investigación.

La Fiscalía ha evitado difundir el contenido del video o dar detalles específicos sobre las escenas, con el objetivo de no entorpecer el proceso legal ni revictimizar.

FISCALÍA CONFIRMA QUE HAY MÁS PERSONAS IMPLICADAS

La FGE confirmó que al menos cinco personas más podrían estar relacionadas con estos hechos. Por ello, continúan los trabajos de identificación, localización y recopilación de pruebas para solicitar nuevas órdenes de aprehensión.

"El caso no está cerrado", reiteraron las autoridades, quienes señalaron que se trata de una investigación compleja que avanza de manera paralela en varias líneas.

¿POR QUÉ SE RESERVA INFORMACIÓN DEL CASO?

El fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros explicó que, al tratarse de una carpeta abierta, no se pueden revelar datos clave como los delitos específicos imputados, la identidad completa de los detenidos ni el municipio exacto donde ocurrieron los hechos.

Esta reserva de información busca evitar filtraciones que puedan afectar el debido proceso o alertar a otros posibles involucrados.

Las detenciones se llevaron a cabo en el municipio de Centro, aunque las autoridades aclararon que los hechos investigados ocurrieron en otro punto del estado. El nombre de ese municipio no ha sido revelado de manera deliberada para no comprometer las investigaciones en curso.

UN CASO QUE SIGUE BAJO SEGUIMIENTO

Por ahora, el balance oficial es de dos personas detenidas y al menos cinco más bajo investigación. La Fiscalía de Tabasco señaló que conforme se obtengan avances relevantes, se dará a conocer más información de manera oficial.

El caso permanece abierto y bajo seguimiento, luego de que un video viral encendiera las alarmas y destapara uno de los episodios más perturbadores investigados recientemente en la entidad.