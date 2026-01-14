Universidades públicas señalan insuficiencia presupuestal para 2026 y piden recursos extraordinarios a Hacienda

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) manifestó su "profunda preocupación" ante el panorama financiero que enfrentarán las universidades públicas del país en 2026.

Lo anterior luego de que el incremento presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados (1.79% para universidades estatales y 3% para las federales) fue considerado insuficiente frente a las necesidades operativas, compromisos laborales y metas de cobertura educativa.

De acuerdo con la Anuies, el aumento quedará prácticamente rebasado por la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda, que es de 3.5% para 2026, así como por el deflactor del PIB de 4.8%, lo que acentuará el rezago financiero que las instituciones arrastran desde años anteriores.

La asociación destacó que, pese a que el gobierno federal impulsa políticas para fortalecer la matrícula en educación superior, crecimiento del 16.3% entre 2018 y 2025, el presupuesto destinado al sector se mantiene en niveles mínimos y no acompaña dicha expansión.

DÉFICIT ACUMULADO Y PRESIONES SALARIALES

La principal preocupación identificado por las universidades está en el impacto inflacionario y en el déficit que se ha acumulado desde 2018, el cual asciende a 50 mil 400 millones de pesos, de los cuales 42 mil 600 millones corresponden a universidades estatales, de apoyo solidario e interculturales.

Además, el presupuesto asignado para 2026 contempla un aumento salarial promedio del 4% para personal sindicalizado y 2% en prestaciones, lo que presiona aún más el gasto operativo.

La Anuies señaló que desde hace años no se incluye en el presupuesto federal una política salarial para las universidades, por lo que las instituciones han tenido que recurrir a medidas extraordinarias para el pago de sueldos y aguinaldos.

La #ANUIES expresa su preocupación por el presupuesto 2026 para educación superior: los incrementos aprobados son insuficientes frente a la inflación y ponen en riesgo las funciones sustantivas de las universidades públicas. — ANUIES (@ANUIES) January 14, 2026

LLAMADO A HACIENDA Y EDUCACIÓN PÚBLICA

La asociación hizo un llamado al Gobierno Federal, y particularmente a las Secretarías de Hacienda y Educación Pública, para garantizar recursos extraordinarios en 2026 que permitan cubrir la política salarial vigente y desarrollar una ruta sostenible para los próximos años.

Finalmente, la Anuies enfatizó que las universidades públicas han demostrado un uso responsable y transparente de los recursos públicos, con políticas de austeridad y ahorro, beneficiando a millones de estudiantes en el país.