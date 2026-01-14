El nuevo plan del IMSS impulsará centros de educación y cuidado infantil; entérate de todos los detalles

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) durante el actual sexenio, como parte de un compromiso con la primera infancia y con las mujeres trabajadoras del país.

La meta forma parte de los compromisos del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y se articula con el Sistema Nacional de Cuidados. La estrategia implica una transformación profunda del modelo tradicional de guarderías y una expansión sin precedentes de la cobertura del servicio.

Para cumplir con este objetivo, el IMSS creó la Unidad de Atención y Cuidado Infantil. Esta nueva área tendrá a su cargo la transformación de procesos normativos, técnicos, presupuestales y de coordinación dentro del Instituto.

Mariana Tajonar Miranda, titular de la nueva unidad, explicó que este cambio permitirá fortalecer el trabajo con las 35 representaciones del IMSS en el país y con otras instituciones como las secretarías de Educación Pública y de las Mujeres, así como el DIF.

DEL MODELO DE GUARDERÍA AL ENFOQUE EDUCATIVO

El nuevo esquema de los CECI representa un cambio de fondo respecto al modelo de guarderías que operó durante cinco décadas. De acuerdo con el IMSS, el enfoque deja de centrarse únicamente en el resguardo de niñas y niños para priorizar su desarrollo integral, con atención educativa, cuidado personalizado y entornos seguros.

Los centros atenderán a menores desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad, con un modelo que incorpora criterios pedagógicos, arquitectónicos, de seguridad, salud y alimentación saludable.

EXPANSIÓN HISTÓRICA DE LA COBERTURA

Entre 2025 y 2030, la apertura de mil CECI permitirá casi duplicar la capacidad actual del Instituto. De acuerdo con las proyecciones oficiales, se pasará de atender a 235 mil niñas y niños en guarderías del IMSS a cerca de medio millón mediante el nuevo modelo.

Este crecimiento implica fortalecer la estructura territorial del Instituto y establecer mecanismos de supervisión y seguimiento al desarrollo infantil desde el nivel central.

LOS CINCO PILARES DEL MODELO CECI