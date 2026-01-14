Defiende Sheinbaum “decisión soberana” de enviar petróleo a Cuba y abre puerta al diálogo con EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este miércoles la decisión de su gobierno de enviar petróleo a Cuba, al subrayar que se trata de una determinación soberana del Estado mexicano que no responde a presiones externas ni condicionamientos de otros países.

En su conferencia matutina, la mandataria dejó en claro que México actúa conforme a su Constitución y a los principios históricos de su política exterior, entre ellos el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

DEFIENDE SHEINBAUM “DECISIÓN SOBERANA” DE ENVIAR PETRÓLEO A CUBA

Cuestionada sobre si el envío de petróleo a Cuba podría tener algún impacto en la relación bilateral con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, Sheinbaum fue enfática al señalar que México toma sus decisiones de manera independiente.

“Lo primero es que México es un país soberano y México toma sus decisiones”, respondió al ser interrogada directamente.

La presidenta explicó que, ante las discrepancias históricas entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno mexicano mantiene una postura de apertura para facilitar el diálogo, siempre y cuando exista voluntad de ambas partes.

“En las discrepancias, vamos a ponerlo así, entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo; qué tiene que ocurrir, pues que estén de acuerdo las dos naciones, los dos estados, y las condiciones en las que esta se daría”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que la posición de México se sustenta en el principio de soberanía de los pueblos, consagrado en la Constitución. “Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son los cubanos, las y los cubanos, porque eso es nuestra Constitución, es la soberanía de los pueblos; entonces, en ese marco nos movemos”, sostuvo ante los medios.

DETALLES SOBRE EL ENVÍO DE PETRÓLEO A CUBA

En otro momento de la conferencia, al ser consultada nuevamente sobre los detalles del envío de petróleo a Cuba, la mandataria señaló que su gobierno dará a conocer la información correspondiente, aunque no precisó una fecha. “Con gusto lo presentamos”, dijo, al tiempo que aprovechó para destacar los avances de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la estrategia de largo plazo que se impulsa desde su administración.

Sheinbaum resaltó que Pemex cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y una visión financiera que ha permitido fortalecer a la empresa productiva del Estado. Reconoció el trabajo realizado durante el sexenio anterior por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por Octavio Romero Oropeza al frente de la petrolera. “Hicieron un gran trabajo en Pemex y nosotros lo que estamos haciendo es consolidando y dándole una visión de largo plazo y garantizando sus recursos con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, en un modelo muy creativo que ha permitido que incluso las calificadoras le suban la calificación a Pemex”, señaló.

La presidenta subrayó que es fundamental informar a la ciudadanía sobre la situación de la empresa, al tratarse de un patrimonio del pueblo de México. “Pemex es una empresa del pueblo de México y nosotros tenemos que informarle al pueblo cómo va Pemex, cómo va todo el gobierno, pero en particular cómo va Pemex, y va muy bien”, aseguró.