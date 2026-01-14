Fuerte incendio en procesadora de aserrín en Tijuana sigue activo y tardaría días en sofocarse

Un fuerte incendio registrado desde la noche del lunes en una empresa procesadora de aserrín, ubicada en la zona Este de Tijuana, continúa activo, aunque ya se encuentra contenido, informaron autoridades municipales.

El siniestro se originó al interior de un inmueble localizado sobre la calle Sonora, en las inmediaciones de la colonia El Florido y cercano a la colonia El Refugio, lo que generó alarma entre los habitantes del sector.

FUERTE INCENDIO EN PROCESADORA DE ASERRÍN EN TIJUANA

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó con rapidez debido al tipo de material almacenado en el lugar, principalmente aserrín, lo que complicó las labores de control. Ante la magnitud del incendio, se desplegó un operativo de emergencia encabezado por la Dirección de Bomberos de Tijuana, con la participación inicial de al menos 15 elementos, cifra que posteriormente se incrementó a 20 bomberos para reforzar las acciones de contención y vigilancia.

Tras varias horas de trabajo intenso, las autoridades lograron controlar el siniestro y evitar que las llamas se extendieran a predios e inmuebles cercanos. No obstante, el incendio sigue activo, por lo que no se descarta que las labores para sofocarlo por completo se prolonguen durante varios días, debido a la naturaleza del material combustible.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni víctimas mortales, y tampoco se ha dado a conocer la causa que originó el incendio. Será a través de los peritajes correspondientes que las autoridades determinen el motivo del siniestro.

El incidente generó especial preocupación entre los residentes de la colonia El Refugio, ya que en las inmediaciones del lugar se ubica una estación de gas. Sin embargo, las autoridades señalaron que no existe, por ahora, riesgo para la población, y no se ha ordenado una evacuación masiva en la zona.

Como medida preventiva, se realizó el desalojo de al menos ocho viviendas cercanas al punto del incendio, acción que se llevó a cabo sin incidentes ni personas lesionadas. Bomberos mantienen guardias nocturnas y labores constantes de enfriamiento y vigilancia para evitar una posible reactivación del fuego.

La Dirección de Bomberos de Tijuana reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a evitar acercarse al área afectada mientras continúan los trabajos de control del siniestro.