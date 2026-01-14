Infonavit logra un millón de nuevas viviendas, créditos liquidados y millones de familias beneficiadas en 2025

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cerró 2025 con uno de los balances más sólidos de su historia reciente.

ACCIONES DEL GOBIERNO PARA AMPLIAR EL ACCESO A VIVIENDA

El Gobierno federal logró sanear millones de créditos, ampliar el acceso a vivienda y sentar las bases de un ambicioso programa social enfocado en quienes históricamente habían quedado fuera del mercado inmobiliario.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 14 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, una de las apuestas centrales de su administración en materia de justicia social y combate a la desigualdad.

De acuerdo con la mandataria, el programa tiene como objetivo garantizar una vivienda digna a al menos un millón 250 mil familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos, un segmento que durante décadas fue ignorado por los esquemas tradicionales de crédito.

Incluso, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha planteado una meta aún más ambiciosa de hasta un millón y medio de viviendas.

Sheinbaum fue clara: sin este programa, esas familias simplemente no podrían comprar una casa. El alza sostenida en los precios de la vivienda y las condiciones restrictivas del crédito hipotecario han convertido el sueño de la casa propia en una quimera para millones de mexicanos.

Uno de los puntos más relevantes del programa es que no se limita a trabajadores formales. A través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) también se atenderá a personas sin seguridad social que sí forman parte de los programas de bienestar, ampliando el alcance del derecho a una vivienda digna.

A este esfuerzo se suma un plan masivo de escrituración, cuya meta es regularizar un millón de viviendas que hoy no cuentan con escrituras, brindando certeza jurídica a familias que han vivido por años en la informalidad.

RESULTADOS DEL SANEAMIENTO FINANCIERO EN INFONAVIT

Además, la reducción de tasas de interés en créditos habitacionales beneficiará a más de cinco millones de familias. En conjunto, el gobierno estima que casi ocho millones de hogares en México se verán favorecidos por estas políticas, una cifra que da una dimensión clara del impacto social del programa.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, presentó uno de los datos más contundentes del informe: al inicio del sexenio existían 4 millones 856 mil créditos impagables en la cartera del instituto.

Al cierre de 2025, y por instrucciones de la presidenta, todos fueron reestructurados y saneados. El desglose revela la magnitud del rescate financiero:

241 mil 206 créditos liquidados

1 millón 147 mil 824 créditos reestructurados con saldo inmediato

3 millones 446 mil 822 créditos ajustados en tasas, saldos y condiciones

Este saneamiento no solo evitó que millones de familias perdieran su vivienda, sino que devolvió estabilidad financiera al Infonavit, fortaleciendo su capacidad de seguir otorgando créditos y construyendo hogares.