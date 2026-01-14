Sheinbaum rechaza que el T-MEC sea "irrelevante" y defiende la integración con Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió de manera directa a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó como "irrelevante" al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y sugirió que la producción automotriz podría realizarse sin la participación de México ni Canadá.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana rechazó esa postura y subrayó que la relación económica entre ambos países está profundamente integrada, por lo que una ruptura comercial no solo sería inviable, sino también costosa para las dos economías.

SHEINBAUM RECHAZA QUE EL T-MEC SEA "IRRELEVANTE"

La mandataria subrayó que las economías de México y Estados Unidos están profundamente interrelacionadas, especialmente en sectores estratégicos como el automotriz, el manufacturero y el electrónico. Señaló que el T-MEC ha permitido construir una sólida red de cadenas de suministro que beneficia a ambas naciones y sostiene millones de empleos en América del Norte.

Como ejemplo de esta interdependencia, la presidenta recordó que el comercio bilateral supera los 300 mil millones de dólares y que diariamente cruzan la frontera alrededor de 400 mil vehículos. Indicó que estos datos demuestran que el tratado es clave para el funcionamiento de las dos economías. Incluso mencionó que, cuando se han presentado cierres fronterizos, autoridades estadounidenses han solicitado su reapertura inmediata debido al impacto negativo en su producción.

Las declaraciones de Trump se dieron el 13 de enero, durante una visita a una planta de Ford en Michigan, donde aseguró que Estados Unidos no necesita autos ensamblados en otros países y consideró irrelevante al T-MEC, aunque dijo buscar que a México y Canadá les vaya bien.

TRATADO BENEFICIOSO

Al respecto, Sheinbaum sostuvo que el tratado es "muy beneficioso para Estados Unidos" y citó estudios que indican que por cada empleo generado en México gracias al comercio bilateral, se crean tres empleos en Estados Unidos. Afirmó que no se trata de una pérdida de empleos para el vecino país, sino de una integración productiva que genera trabajo en ambos lados de la frontera.

La presidenta explicó además el papel de las reglas de origen del T-MEC, que permiten exportar sin aranceles cuando la mayor parte del contenido se produce en la región. Señaló que, pese a aranceles en sectores como el acero, el aluminio y algunos vehículos, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron en 2025.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que la integración económica construida durante más de tres décadas es muy difícil de romper y reiteró que México está dispuesto a revisar y mejorar el tratado, pero dejó claro que su continuidad es estratégica para enfrentar la competencia global, especialmente frente a China.