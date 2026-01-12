Tras llamada con Trump, Sheinbaum descarta acción militar de EU en México

Esta mañana, Claudia Sheinbaum, antes de su conferencia matutina, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la cual afirmó que quedó descartada cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano y se reafirmó un marco de colaboración bilateral con respeto a la soberanía nacional.

Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el diálogo permitió dejar en claro los límites de la cooperación bilateral y reafirmar la defensa de la soberanía nacional.

SHEINBAUM DESCARTA ACCIÓN MILITAR DE EU EN MÉXICO

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el tema de una eventual intervención militar "no está sobre la mesa", aunque reconoció que desde Estados Unidos podrían surgir nuevas declaraciones en el futuro. No obstante, enfatizó que su gobierno privilegiará siempre el diálogo diplomático para aclarar posturas y evitar escenarios de tensión entre ambas naciones.

"Fue receptivo (...) nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad. Dio su opinión y quedamos en seguir trabajando. Sí, quedó descartada una intervención militar. Hay coordinación y, si hay nuevas declaraciones, buscaremos una nueva llamada. Lo que buscamos es que haya diálogo y entendimiento", expresó la mandataria.

Sheinbaum explicó que la conversación con Trump permitió reafirmar un marco de colaboración y coordinación bilateral, pero dejó claro que México no aceptará discursos ni narrativas que puedan justificar acciones unilaterales dentro de su territorio. Con ello, buscó enviar un mensaje de certidumbre tanto a la ciudadanía como a los actores políticos.

La presidenta también reiteró el rechazo de su gobierno a cualquier forma de intervencionismo y sostuvo que la cooperación en materia de seguridad debe darse sin vulnerar la autonomía del país. Reconoció que existen diferencias con Estados Unidos, pero insistió en que estas deben resolverse mediante canales diplomáticos.

DESACUERDO CON LA POSTURA ESTADOUNIDENSE

Uno de los puntos clave abordados por la mandataria fue el desacuerdo con la postura estadounidense sobre catalogar a la delincuencia organizada como terrorismo. Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la legislación mexicana, el terrorismo tiene una definición específica vinculada a ataques directos contra el Estado.

Desde esta perspectiva, afirmó que México no comparte dicha clasificación y que esta no puede utilizarse como argumento para justificar una intervención extranjera. Combatir al crimen organizado, dijo, no implica adoptar conceptos que puedan abrir la puerta a acciones externas.

"La cooperación sí, la subordinación no", reiteró la presidenta, al señalar que las diferencias conceptuales existen, pero no deben traducirse en decisiones que afecten la soberanía nacional.