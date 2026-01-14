¿Quién es "El Moncho", presunto operador criminal del grupo delictivo "Los Lavadora", detenido en Querétaro?

Autoridades federales lograron la detención de Ramón "N", conocido como "El Moncho", un presunto operador del grupo delictivo "Los Lavadora", vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por su participación en secuestros, ataques armados y robo a transportistas.

La captura se dio tras una serie de investigaciones de inteligencia que culminaron con la ejecución de cuatro cateos simultáneos en distintos puntos del municipio de Santiago de Querétaro. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

Además de "El Moncho", durante los operativos fueron aseguradas otras cinco personas identificadas como presuntos integrantes de la misma estructura criminal. Entre ellas se encuentran Erika "N", Juan Francisco "N", Mario "N", Efraín "N" y Erick "N", quienes presuntamente cumplían funciones clave como logística, vigilancia, distribución de droga y resguardo de armamento.

Elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico con apoyo del Gobierno de Querétaro @gobqro cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón "N", alias "Moncho", operador de la célula delictiva "Los Lavadora",... pic.twitter.com/qGf2xAHPuh — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 14, 2026

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DE "LOS LAVADORA" Y QUÉ ROL DESEMPEÑABA RAMÓN "N" DENTRO DEL GRUPO?

De acuerdo con información oficial, esta célula operaba principalmente en la capital queretana y estaría involucrada en actividades como narcomenudeo, robo de hidrocarburos, secuestro y robo al autotransporte, especialmente en tramos estratégicos de la autopista México–Querétaro. Las autoridades señalan que los ataques a operadores de carga incluían agresiones directas y privación ilegal de la libertad.

Durante las diligencias se logró el aseguramiento de armas de fuego, municiones de diversos calibres, sustancias con características de droga, vehículos, equipos electrónicos y material informático, presuntamente utilizados para coordinar actividades ilícitas.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que Ramón "N" era considerado un objetivo prioritario debido a su rol como coordinador operativo dentro de "Los Lavadora", grupo señalado como generador de violencia en la región. Según su ficha en el Registro Nacional de Detenciones, "El Moncho" es un hombre de complexión media, aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez morena y con barba y bigote.

Las autoridades federales destacaron que este operativo representa un impacto significativo a la estructura criminal, al debilitar su capacidad logística y operativa, lo que podría traducirse en una reducción de delitos de alto impacto en Querétaro y zonas aledañas.

El caso continúa bajo investigación, mientras los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para definir su situación jurídica en los próximos días.