VIDEO | Registran fuerte incendio en Cobach de Tecate

Un fuerte incendio registrado en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de Tecate, encendió las alertas la tarde de este día luego de que las llamas alcanzaran parte de la estructura del plantel Cobach extensión "Maestro Alonso Lujambio Irazábal", lo que obligó a evacuar de manera preventiva a estudiantes y personal docente.

EVACÚAN A ESTUDIANTES Y PERSONAL POR SEGURIDAD

Ante el avance del fuego, cerca de 130 alumnos, así como maestros y personal del plantel, fueron retirados de las instalaciones con el objetivo de salvaguardar su integridad. La evacuación se realizó de forma ordenada y preventiva, evitando que se registraran personas lesionadas.

Administrativos y directivos permanecieron en el lugar para coordinar las acciones inmediatas y apoyar en las labores de prevención mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

ACCIÓN INMEDIATA PARA EVITAR MAYORES DAÑOS

De acuerdo con información proporcionada por directivos del plantel, el personal reaccionó de manera inmediata al iniciar la evacuación y comenzar a mojar las estructuras tipo tráiler que forman parte de las instalaciones, con la intención de impedir que el fuego se propagara y causara daños mayores.

Gracias a esta rápida respuesta, fue posible reducir el impacto del incendio en las áreas más vulnerables del centro educativo.

ZONA DE RIESGO POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Las autoridades del plantel señalaron que desde hace tiempo se han enviado múltiples oficios a instancias municipales y estatales solicitando la remoción de personas invasoras que habitan en la zona cercana al Cobach.

En el área se han detectado construcciones irregulares, acumulación constante de basura y quemas frecuentes de cables, situaciones que han provocado incendios de manera recurrente. En esta ocasión, las llamas se extendieron hasta alcanzar parte de las estructuras del plantel educativo.

CUERPOS DE EMERGENCIA CONTINÚAN TRABAJANDO

Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para combatir el incendio y evitar que se extendiera a otras zonas. Hasta el momento, las labores continúan con el objetivo de controlar por completo la situación y prevenir mayores afectaciones tanto al plantel como a las viviendas cercanas.

Las autoridades mantienen vigilancia en el área mientras se evalúan los daños ocasionados y se determina el origen exacto del siniestro.