Liberan a doctor de Salud Digna acusado de "lamer" a su paciente

Un caso que causó indignación en redes sociales y generó amplio debate volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que un juez ordenara la liberación de un médico acusado de abuso sexual contra un paciente de 19 años. La decisión se tomó tras detectarse presuntas irregularidades en su proceso de detención, aunque las autoridades aclararon que la investigación sigue en curso.

LA ACUSACIÓN QUE DETONÓ EL CASO

De acuerdo con la denuncia inicial, el joven acudió a un centro de salud para realizarse un exudado uretral, un estudio médico que no requiere manipulación rectal. Sin embargo, el paciente aseguró que durante el procedimiento ocurrieron hechos ajenos a cualquier protocolo médico.

Según su testimonio, el doctor habría introducido un hisopo y posteriormente se retiró el cubrebocas para realizar un acto de carácter sexual utilizando la lengua, situación que llevó al joven a presentar la denuncia ante las autoridades.

DETENCIÓN DEL MÉDICO EN CLÍNICA DE SALUD DIGNA

Tras el señalamiento, elementos de la Policía Municipal de Chihuahua detuvieron a un médico que laboraba en la clínica Salud Digna ubicada sobre la avenida Tecnológico, en la colonia Deportistas. El arresto se realizó luego de que los agentes atendieran un reporte de abuso sexual dentro de las instalaciones del centro médico.

Durante la intervención, los policías entrevistaron al joven de 19 años, quien relató que, mientras se encontraba en un examen de laboratorio, el médico habría aprovechado la posición en la que se encontraba para darle un "lengüetazo" en una parte íntima. El denunciante no precisó con detalle la postura, pero dejó claro que se trató de una acción sin consentimiento y ajena al procedimiento clínico.

El médico señalado fue identificado como Jorge "N", quien además se desempeña como doctor del IMSS en Ciudad Juárez. Tras su detención, fue trasladado a la Comandancia Norte para continuar con el proceso correspondiente.

ASESORÍA A LA VÍCTIMA Y PROCESO LEGAL

Luego del arresto, la víctima recibió orientación por parte de las autoridades y se le indicó el procedimiento para presentar formalmente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Este paso es clave para que el caso pueda avanzar legalmente y se recaben pruebas, testimonios y peritajes médicos.

Las autoridades reiteraron que, aunque el médico fue liberado posteriormente, esto no significa que el caso esté cerrado ni que se haya descartado la acusación.

LIBERACIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA DETENCIÓN

El juez que revisó el caso determinó que existieron irregularidades en el proceso de detención del médico, motivo por el cual se ordenó su liberación. Hasta el momento no se han detallado públicamente cuáles fueron las fallas específicas, pero se subrayó la importancia de respetar el debido proceso en cualquier investigación.

La liberación generó reacciones encontradas, ya que para muchos usuarios no resulta compatible con la gravedad de los señalamientos, mientras que otros enfatizan que las investigaciones deben apegarse estrictamente a la ley.

INDIGNACIÓN SOCIAL Y CUESTIONAMIENTOS A LOS PROTOCOLOS MÉDICOS

El caso ha provocado una fuerte indignación ciudadana y ha reabierto el debate sobre los protocolos de atención médica en clínicas y laboratorios. En redes sociales, usuarios exigieron que, de confirmarse los hechos, se aplique todo el peso de la ley, al considerar que se trataría de una grave violación a la integridad y dignidad de un paciente.

También surgieron cuestionamientos sobre la supervisión del personal médico, los mecanismos de denuncia y la necesidad de que los pacientes estén informados sobre los procedimientos que se les realizan.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades. El caso continúa generando atención pública, mientras se espera que la Fiscalía avance con las diligencias necesarias para llegar a una resolución conforme a la ley.