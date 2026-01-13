¿Vendes productos en Facebook Marketplace? Estas medidas puedes usar para evitar una estafa

Vender por Facebook Marketplace se ha vuelto una práctica común, pero también un terreno fértil para los fraudes. La Fiscalía de Chihuahua lanzó una alerta ante el aumento de estafas dirigidas específicamente a vendedores, quienes en muchos casos pierden artículos de alto valor sin recibir un solo peso a cambio.

La advertencia fue emitida por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, que detectó un crecimiento preocupante de estos delitos en productos como consolas de videojuegos, celulares de gama alta e instrumentos musicales.

AUMENTAN LOS FRAUDES CONTRA VENDEDORES

De acuerdo con el Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, y el agente del Ministerio Público Isaac Flores Fuentes, estas estafas se han vuelto más sofisticadas y frecuentes. Durante una sesión informativa con medios, explicaron que los delincuentes aprovechan la confianza y la urgencia de cerrar una venta para engañar a las víctimas.

El auge del comercio digital ha facilitado estas prácticas, ya que muchas transacciones se realizan sin contacto directo y con poca verificación.

ASÍ OPERAN LAS ESTAFAS MÁS COMUNES

Falso comprador con comprobante de pago manipulado

Esta modalidad es una de las más recurrentes. El estafador contacta al vendedor por un artículo de alto valor y envía una imagen de un supuesto comprobante de transferencia bancaria. El documento puede ser completamente falso o corresponder a una operación cancelada.

Para acelerar la entrega, el delincuente presiona al vendedor y envía a un conductor de Uber o DiDi a recoger el producto. Confiado en el "pago", el vendedor entrega el artículo, pero el dinero nunca se refleja en su cuenta.

Según explicó el agente Flores Fuentes, el pago en realidad nunca se realizó, pero la urgencia y la presión juegan en contra de la víctima.

Fraudes en renta y venta de propiedades

Otra modalidad frecuente ocurre en anuncios de casas o departamentos. Los estafadores publican imágenes atractivas, muchas veces tomadas de otros anuncios, y solicitan un depósito para "apartar" la propiedad.

En algunos casos piden fotografías de identificaciones oficiales con el pretexto de elaborar un contrato. Una vez que reciben el dinero o los documentos, el contacto desaparece sin dejar rastro.

Estafas en la venta de vehículos

En este caso, los delincuentes ofrecen autos a precios demasiado bajos para ser reales. Argumentan que el vehículo se encuentra en otra ciudad y piden un anticipo para trasladarlo.

Con el paso de los días, comienzan a inventar problemas como llantas ponchadas o reparaciones urgentes, solicitando más dinero para resolverlos. Al final, el vehículo nunca llega y el comprador pierde todo lo depositado.

MEDIDAS PARA PROTEGERTE AL VENDER EN MARKETPLACE

Las autoridades recomiendan tomar precauciones claras antes de concretar cualquier venta:

Verifica siempre los pagos

Confirma que el dinero esté disponible transfiriéndolo a otra cuenta propia antes de entregar el producto.

No entregues sin confirmación

Nunca des un artículo si no tienes certeza absoluta de que el pago se completó correctamente.

Desconfía de la urgencia

La presión para entregar rápido es una señal de alerta. Un comprador legítimo entenderá que necesitas verificar el pago.

No compartas documentos oficiales

Evita enviar fotos de tu INE, pasaporte u otras identificaciones a personas que no conoces.

Investiga anuncios de propiedades

En bienes inmuebles, exige visitas presenciales y verifica que las imágenes sean reales antes de pagar.

Realiza encuentros en lugares seguros

Prefiere espacios públicos, con cámaras de seguridad o puntos recomendados por las autoridades.

Guarda toda la comunicación

Conserva conversaciones, comprobantes y capturas de pantalla que puedan servir como evidencia.

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR DEFENSA

La Fiscalía de Chihuahua señala que estos fraudes han aumentado en los últimos meses, impulsados por el crecimiento del comercio digital y la confianza de los usuarios en plataformas como Facebook Marketplace.

Aunque las autoridades trabajan junto con las plataformas para detectar y eliminar cuentas fraudulentas, recalcan que la principal herramienta para evitar ser víctima de una estafa es la prevención y la verificación cuidadosa en cada transacción.